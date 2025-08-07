Nachfrage bleibt stabil: PlayStation 5 knackt 80 Millionen Einheiten

Sony hat bekannt gegeben, dass man 2,5 Millionen Einheiten der PlayStation 5 (und PS5 Pro) im letzten Quartal verkaufen konnte und somit 100.000 Einheiten mehr als im Vorjahresquartal. Die Nachfrage nach der Konsole ist also weiterhin recht stabil.

Insgesamt kommt die PlayStation 5 damit auf 80,3 Millionen Einheiten und ist in etwa auf dem Level der PlayStation 4, die mit knapp 117 Millionen Einheiten endete.

Immer mehr aktive PlayStation-Spieler

Doch die reine Verkaufszahl von Konsolen ist für Sony nicht mehr ganz so wichtig, viel wichtiger sind aktive Nutzer und da ging es beim PlayStation Network von 116 Millionen auf 123 Millionen hoch. Die PlayStation Studios verkauften 6,9 Millionen Spiele im letzten Quartal, was einer Steigerung von 900.000 Spielen entspricht.

Die einen blicken derzeit also auf ein extrem starkes Wachstum, weil die neue Konsole gerade auf den Markt kam (Nintendo), die anderen blicken bereits seit einer Weile auf eine sinkende Nachfrage, weil die Konsole einbricht (Microsoft).

Sony hält sich mit der PlayStation, bei der ein Nachfolger noch eine Weile entfernt ist, also ganz gut. Wobei Sony in diesem Geschäftsjahr, in dem GTA 6 doch nicht mehr erscheint, mit einem leichten Rückgang bei der Nachfrage rechnet. Die 100 Millionen wird man wohl nicht knacken, die stehen dann aber 2026 mit GTA 6 an.