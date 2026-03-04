Keine Überraschung: Highguard ist gescheitert und wird eingestellt

Der nächste Live-Service-Shooter geht nach nur wenigen Wochen am Markt offline und ist gescheitert: Highguard. Das Spiel war das „one more thing“ der The Game Awards und wurde sogar von Geoff Keighley persönlich sehr stark gepusht.

Server von Highguard gehen offline

Doch das reichte alles nicht aus, denn die Kritik war groß, das Interesse gering, die Konkurrenz zu stark und so hat man schon letzten Monat die meisten Entwickler entlassen müssen. Die Server werden dann am 12. März offiziell offline gehen.

Interessanter Zeitpunkt, denn morgen startet Marathon von Bungie und Sony hofft, dass man nicht das gleiche Schicksal einschlägt, immerhin hat man mit Concord erst so eine Erfahrung machen müssen. Das Feedback zu Marathon ist ganz okay, aber am Ende haben diese Live-Service-Spiele alle ein und dasselbe Problem.

Es gibt zu viel Konkurrenz und die Zeit der Nutzer ist begrenzt.

Das heißt nicht, dass man es nicht immer wieder versuchen kann, im Gegenteil, es ist sogar wichtig, dass neue Konkurrenz kommt, aber man muss sich mehr Mühe geben, wenn man die Zeit der Spieler gewinnen möchte. Das war hier nicht der Fall.