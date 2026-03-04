Gaming

Keine Überraschung: Highguard ist gescheitert und wird eingestellt

Autor-Bild
Von
Google News
|

Der nächste Live-Service-Shooter geht nach nur wenigen Wochen am Markt offline und ist gescheitert: Highguard. Das Spiel war das „one more thing“ der The Game Awards und wurde sogar von Geoff Keighley persönlich sehr stark gepusht.

Server von Highguard gehen offline

Doch das reichte alles nicht aus, denn die Kritik war groß, das Interesse gering, die Konkurrenz zu stark und so hat man schon letzten Monat die meisten Entwickler entlassen müssen. Die Server werden dann am 12. März offiziell offline gehen.

Interessanter Zeitpunkt, denn morgen startet Marathon von Bungie und Sony hofft, dass man nicht das gleiche Schicksal einschlägt, immerhin hat man mit Concord erst so eine Erfahrung machen müssen. Das Feedback zu Marathon ist ganz okay, aber am Ende haben diese Live-Service-Spiele alle ein und dasselbe Problem.

Es gibt zu viel Konkurrenz und die Zeit der Nutzer ist begrenzt.

Das heißt nicht, dass man es nicht immer wieder versuchen kann, im Gegenteil, es ist sogar wichtig, dass neue Konkurrenz kommt, aber man muss sich mehr Mühe geben, wenn man die Zeit der Spieler gewinnen möchte. Das war hier nicht der Fall.

PlayStation: Sony will „zurück zu den Wurzeln“

Einige PlayStation-Spieler sind nicht so ganz mit der aktuellen Strategie von Sony zufrieden, was nicht nur an den Live-Service-Spielen, sondern…

3. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Keine Überraschung: Highguard ist gescheitert und wird eingestellt
Weitere Neuigkeiten
Skoda Epiq: Das steckt im neuen Elektroauto
in Mobilität
Apple leakt das ganz neue MacBook Neo selbst
in Computer und Co.
Mit großem Downgrade: Apple kündigt zwei neue Displays an
in Computer und Co.
Apple Macbook Air M4 Header
Apple kündigt zwei neue MacBooks an
in Computer und Co.
Snoopy ist jetzt offiziell ein Teil von Sony
in News
Xbox Game Pass: Mega-Blockbuster könnte bald kommen
in Gaming
Zusammenarbeit mit Starlink – Telekom reagiert auf Kritik
in Telekom | Update
Kia EV5 GT: Preis für die Performance-Version steht
in Mobilität
Fahren Fahrer Auto
i-Kfz-App jetzt auch für Firmen: Fahrzeugschein per QR-Code
in Dienste
Telefon Telefonie Telefonieren Tarif 3
BIGSIM senkt Tarifpreise radikal: 5 GB für nur 3,49 € – Aktion verlängert!
in Tarife | Update