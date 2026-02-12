Highguard droht zu scheitern: Der nächte Live-Service-Flop

Es tut mir ja wirklich leid für die Entwickler, aber ich hoffe, dass die Managements dieser Welt so langsam lernen, dass die Welt keine mittelmäßigen Live-Service-Shooter mehr benötigt. Und wenn, dann muss man sich irgendwie abheben.

Highguard tat das nicht und ohne die Aufmerksamkeit von Geoff Keighley wäre das Projekt vermutlich direkt gescheitert, so gab es immerhin etwas Interesse zum Start vor ein paar Tagen. Doch das reichte nicht aus, die Entlassungswelle ist jetzt da.

Heute haben wir die unglaublich schwierige Entscheidung getroffen, uns von einigen unserer Teammitglieder zu trennen, während wir eine Kerngruppe von Entwicklern behalten, um das Spiel weiter zu verbessern und zu unterstützen.

Auf LinkedIn und Co. melden sich immer mehr Entwickler zu Wort und es wird klar, dass Highguard keine Chance hat. Die meisten Entwickler sind weg, so lässt sich kein Spiel dieser Art pflegen. Und ich wette, dass es noch 2026 eingestellt wird.