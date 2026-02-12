Gaming

Highguard droht zu scheitern: Der nächte Live-Service-Flop

Autor-Bild
Von
|

Es tut mir ja wirklich leid für die Entwickler, aber ich hoffe, dass die Managements dieser Welt so langsam lernen, dass die Welt keine mittelmäßigen Live-Service-Shooter mehr benötigt. Und wenn, dann muss man sich irgendwie abheben.

Highguard tat das nicht und ohne die Aufmerksamkeit von Geoff Keighley wäre das Projekt vermutlich direkt gescheitert, so gab es immerhin etwas Interesse zum Start vor ein paar Tagen. Doch das reichte nicht aus, die Entlassungswelle ist jetzt da.

Heute haben wir die unglaublich schwierige Entscheidung getroffen, uns von einigen unserer Teammitglieder zu trennen, während wir eine Kerngruppe von Entwicklern behalten, um das Spiel weiter zu verbessern und zu unterstützen.

Auf LinkedIn und Co. melden sich immer mehr Entwickler zu Wort und es wird klar, dass Highguard keine Chance hat. Die meisten Entwickler sind weg, so lässt sich kein Spiel dieser Art pflegen. Und ich wette, dass es noch 2026 eingestellt wird.

Wir sind stolz auf das Team, das Talent und das Produkt, das wir gemeinsam geschaffen haben. Wir sind auch dankbar für die Spieler, die das Spiel ausprobiert haben, und diejenigen, die weiterhin Teil unserer Community sind.

Wolverine: Marvel-Blockbuster kommt wohl im September auf die PS5

So ziemlich alle Entwicklerstudios werden in diesem Jahr dem November aus dem Weg gehen, denn da erscheint GTA 6. Das…

11. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Highguard droht zu scheitern: Der nächte Live-Service-Flop
Weitere Neuigkeiten
iOS 26.3 ist da: Apple gibt Update für das iPhone frei
in Firmware und OS
Google Pixel 9a Hand
Pixel 10a: MediaMarkt Saturn startet Vorbesteller-Aktion
in Smartphones
Fahren Fahrer Auto
Führerschein-Reform: Weniger Prüfungsfragen und Eltern als Fahrlehrer geplant
in Dienste
Deutschlandnetz wächst: eliso startet 32 Ladepunkte in fünf Bundesländern
in Mobilität
Wero
Commerzbank steigt bei Wero ein
in Fintech
KI-Verordnung: Bundeskabinett verabschiedet Durchführungsgesetz
in Gesellschaft
Audi überrascht mit Ende des S6 als Verbrenner
in Mobilität
Prime Video sichert sich Teddy Teclebrhan für neuen Actionkracher
in News
girocard dominiert: Deutschland zahlt schnell und digital
in Fintech
Telekom 1
Telekom Prepaid: Das sind die neuen MagentaMobil-Tarife
in Tarife