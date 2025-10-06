Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos soll bleiben

In den letzten Tagen war von einem Ende der Kfz-Steuerbefreiung bei Elektroautos ab 2026 die Rede, doch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil gab gegenüber der dpa an, dass sie bleiben soll. Ein Gesetzesentwurf werde schon sehr bald folgen.

Es sei wichtig, „die richtigen Anreize zu setzen“, denn die Bundesregierung möchte „in den nächsten Jahren sehr viel mehr Elektroautos auf die Straße bringen“. Bisher war vorgesehen, dass die Steuerbefreiung zum Ende des Jahres (2025) ausläuft.

Eine Verlängerung sei für fünf Jahre (also bis zum 31. Dezember 2030) vorgesehen und die Steuerfreiheit gilt jeweils für maximal zehn Jahre, läuft aber spätestens am 31. Dezember 2035 aus. Am 9. Oktober hat Bundeskanzler Friedrich Merz zum Automobildialog geladen, die Zukunft der Branche ist also ein Thema diese Woche.