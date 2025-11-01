Gesellschaft

KI-Betrug und Online-Scams verunsichern Verbraucher

Autor-Bild
Von
|
Schloss Computer Geld

Digitale Risiken beunruhigen Deutsche stärker als Arbeitsplatzsorgen, zeigt eine aktuelle Mastercard-Studie.

Laut der Erhebung von Mastercard nehmen 63 Prozent der Deutschen die Gefahren im Netz heute ernster als vor zwei Jahren. 62 Prozent empfinden es als schwieriger, ihre digitalen Daten zu schützen als ihr Zuhause. Fast die Hälfte denkt wöchentlich über Online-Sicherheit nach – häufiger als über die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes. Für 37 Prozent ist Cybersicherheit sogar ein regelmäßiges Gesprächsthema im privaten Umfeld.

Betrugsversuche betreffen laut Studie alle Altersgruppen, wobei jüngere besonders gefährdet sind. 73 Prozent der Befragten waren im letzten Jahr Ziel eines Betrugsversuchs, 24 Prozent wurden Opfer, bei der Generation Z sogar 41 Prozent. Am weitesten verbreitet sind Betrug beim Online-Shopping, Investment- und Kryptobetrug sowie Identitäts- und Romance-Scams. 64 Prozent der Geschädigten erlitten finanzielle Verluste, knapp die Hälfte über 100 Euro.

KI-Betrug als neue Hauptsorge der Verbraucher

Künstliche Intelligenz wird von 76 Prozent der Befragten als potenzielle Quelle groß angelegter Angriffe gesehen. Nur 11 Prozent fühlen sich sicher im Umgang mit KI-basierten Bedrohungen. Laut Mastercard wächst die Unsicherheit durch täuschend echte Phishing-Mails und automatisierte Angriffe. Zugleich trauen jüngere Generationen der Technologie mehr zu, erkennen aber ebenfalls das Risiko.

Nach Betrugserfahrungen meiden 71 Prozent der Deutschen den betroffenen Händler, was vor allem kleinere Anbieter trifft. 72 Prozent kaufen danach bevorzugt bei bekannten Marken. Vertrauen genießen laut Studie vor allem Banken (78 Prozent) und Kreditkartenanbieter (68 Prozent). Viele Nutzer setzen bereits auf sichere Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifizierung und regelmäßige Updates, wünschen sich aber zusätzliche Schulungen zum Umgang mit Betrugsversuchen.

Kernpunkte der Studie

  • 73 % waren Ziel eines Betrugsversuchs, 24 % wurden Opfer
  • 64 % der Geschädigten verloren Geld beim Online-Shopping
  • 76 % befürchten KI-gestützte Cyberangriffe
  • 71 % meiden nach Betrug betroffene Händler
  • 61 % wünschen sich Schulungen zu Online-Sicherheit

Mastercard verweist darauf, weltweit über 9 Milliarden US-Dollar in Cybersecurity-Innovationen investiert zu haben, darunter KI-Risikoanalysen und das European Cyber Resilience Center.

Ich finde bemerkenswert, dass digitale Sicherheit inzwischen wichtiger scheint als Arbeitsplatzsicherheit. Das zeigt, wie tief das Thema im Alltag angekommen ist, aber auch, wie groß die Verunsicherung durch KI und Online-Betrug geworden ist.

Ard Zdf

EBU-Studie unter Beteiligung von ARD und ZDF: KI-Assistenten geben oft fehlerhafte Nachrichten aus

Fast die Hälfte der von KI-Assistenten gelieferten Nachrichten enthält Fehler, zeigt eine internationale Studie. Die am 22. Oktober 2025 veröffentlichte…

22. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gesellschaft / KI-Betrug und Online-Scams verunsichern Verbraucher
Weitere Neuigkeiten
1822direkt
1822direkt verlängert die Girokontoprämie bis Dezember
in Fintech
TCL bringt Movetime MT48 Kids Watch nach Deutschland – kostet 149 Euro
in Wearables
Fahren Fahrer Auto
i-Kfz-Statistik: So weit ist Deutschland bei der Online-Zulassung
in Dienste
Routine: 13-jährige Entwicklungszeit nähert sich dem Ende zu
in Gaming
Banking-Apps: Fotoüberweisung punktet bei den Nutzern
in Fintech
ePA-Wachstum: Millionen Abrufe und Uploads in nur vier Wochen
in Dienste
Bitcoin Krypto Crypto
Coinbase und Tink starten Krypto-Zahlungen direkt vom Bankkonto
in Fintech
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I & II HD-2D Remake ab sofort im Handel verfügbar
in Gaming
Super Mario 3D All-Stars: Update verbessert Kompatibilität mit der Nintendo Switch 2
in Gaming
Pokémon Legends Z-A: Nintendo kündigt erstes Update an
in Gaming