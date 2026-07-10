Kia EV4 GT hat einen Preis und setzt auf Fake-Gangschaltung

Nach der neuen Top-Version mit Allradantrieb hat Kia heute die Details zum Kia EV4 GT nachgereicht, hier gibt es natürlich ebenfalls zwei Elektromotoren, aber mit 215 kW (292 PS) gar nicht so viel mehr Leistung, ich hätte mir mehr gerechnet.

Der Unterschied zu einem Kia EV6 GT ist durchaus groß, der 100 km/h in nur 3,5 Sekunden erreicht, der Kia EV4 GT benötigt da schon 5,6 Sekunden. Dafür gibt es mit 505 km etwas mehr, wenn auch nicht extrem viel Reichweite im EV4 GT.

Interessant ist, dass Kia dem EV4, wie in den teuren Modellen der Hyundai Motor Group, einen Fake-Sound und eine Fake-Gangschaltung spendiert. Damit will man ein „klassisches“ Fahrverhalten von einem alten Verbrenner im EV4 simulieren.

Preis? Bei 57.840 Euro geht es los. Viel kann man im Konfigurator aber nicht mehr auswählen, mit einer anderen Farbe und Extras landet man bei 61.850 Euro. Wenn man bedenkt, dass der Kia EV6 GT „nur“ 10.000 Euro mehr kostet, könnte das ein bisschen zu teuer sein, beim EV4 GT hätte ich mit unter 55.000 Euro gerechnet.

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