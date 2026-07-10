Die große Hoffnung von Cupra zündet (noch) nicht

Das Tesla Model Y war jetzt mehrere Jahre in Folge das meistverkaufte Auto der Welt und beim elektrischen Lineup im VW-Konzern dominieren Modelle wie der VW ID.4, Skoda Enyaq und Audi Q4. Nur ein Modell scheint nicht richtig zu zünden.

Schaut man sich die Top 10 der beliebtesten Elektroautos aller VW-Marken genau an, dann findet man dort Cupra, aber nur den Born mit 20.800 Einheiten im ersten Halbjahr 2026 auf Platz 9. Das Schlusslicht ist der Audi A6 mit 18.400 Einheiten.

Cupra: Formentor ja, Tavascan nein

Der vollelektrische SUV von Cupra, also der Tavascan, müsste eigentlich viel weiter oben zu finden sein, scheint bisher aber nicht wirklich bei Kunden anzukommen. Die kaufen den Formentor, eines der erfolgreichsten Modelle im VW-Konzern, aber sie scheinen kein Interesse am elektrischen SUV der Marke zu haben. Warum?

Schwer zu sagen, vielleicht hält der VW-Konzern das Auto auch zurück und bringt nicht so viele Modelle nach Europa, immerhin wird er als einziges MEB-Modell der Reihe in China produziert und exportiert, die Zölle haben also einen Einfluss.

Ich hätte aber trotzdem gedacht, dass ein elektrisches Pendant zum Formentor im VW-Konzern sehr gut funktioniert und nicht weit hinter deutlich teureren Modellen wie einem Q6 von Audi liegen wird. Mal schauen, ob die Modellpflege für 2027 oder die ganz neue Black Edition die Nachfrage nach dem SUV jetzt steigern werden.

PS: So ein Push wäre für die beiden VW-Marken auch gar nicht so schlecht, denn nach Monaten des ungebremsten Wachstums ging es im ersten Halbjahr etwas nach unten. Nur 1 Prozent, aber dennoch, ein neuer Bestseller wäre da hilfreich.

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