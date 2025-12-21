Kia EV6 GT: Ein für mich fast perfektes Elektroauto

Ich bin jetzt über 100 elektrische Autos gefahren, mit den ganzen Versionen und Neuauflagen, so genau weiß ich die Zahl nicht. Aber man entwickelt mit der Zeit ein paar Punkte, die einem wichtig sind. Und der Kia EV6 GT hakt viele davon ab.

In den letzten Testberichten habe ich es immer wieder angedeutet, irgendwann (entweder noch Ende 2026 oder spätestens 2027) steht bei mir wieder ein neues und eigenes Elektroauto an und die Suche danach wird hier auch ein Thema sein.

Ich mache mir bei den Testautos schon jetzt Gedanken darüber und als ich die Liste in meinem Kopf durchgegangen bin, habe ich beim GT viele Haken gesetzt. Es ist am Ende auch immer etwas Emotion bei einem Auto dabei, aber ich habe mich mal an eine „Liste“ gemacht, die ich in den nächsten Monaten häufiger nutzen werde.

Kia EV6 GT: Die 8 großen Stichpunkte

Design: Das ist mit Sicherheit der subjektivste Punkt auf der Liste und obwohl ich bei Technik sehr „analytisch“ vorgehe, so kann ich nicht abstreiten, dass mir ein Auto gefallen muss. Beim EV6 ist das, vor allem nach dem Facelift, der Fall. Das Heck ist nicht ganz optimal, aber vor allem die Front und das neue Licht gefallen mit ausgesprochen gut. Mit dieser matten Farbe gefällt mir der GT und das Feedback im Umfeld war ebenfalls positiv. Doch nicht nur die Optik ist wichtig, vor allem der Innenraum ist bei mir dann doch recht weit oben auf der Liste. Die Materialwahl im Kia EV6 GT ist gut bis sehr gut und durchaus angemessen für diesen Preis. Hier und da ist etwas viel los im Innenraum, er könnte noch etwas minimalistischer und cleaner sein, aber ich kann noch gut damit leben und es hat den Vorteil, dass man viel blind beim Fahren bedienen kann. Viele Elemente, wie auch auf dem Lenkrad, haben physische Tasten mit guten Druckpunkten.

Ladeleistung: Die mittelmäßige Reichweite versucht man mit 800 Volt und einer hohen Ladeleistung auszugleichen, was auch durchaus gut gelungen ist. Auch bei über 50 Prozent sehe ich bei den Modellen dieser Plattform noch über 200 kW und selbst bei 80 Prozent stehen da gerne über 150 kW, das ist nicht nur ordentlich, es reicht mir vollkommen aus, weil ich das nicht so häufig benötige. Viel wichtiger ist für mich die Leistung an der Wallbox daheim und da gibt es 11 kW. Ich bleibe dabei, ab 50.000 Euro Listenpreis wäre ich für 22 kW als Standard, weil mir die AC-Leistung wichtiger als die DC-Leistung ist, aber beim Marketing kommt die Leistung am Schnelllader besser an. Doch 11 kW sind okay, so ist es nicht. Die 22 kW, wenn auch nur als Option im Konfigurator, wären in Zukunft aber schön.

Kia EV6 GT: Mein persönliches Fazit

Der Kia EV6 ist für mich persönlich eine wirklich ernste Option für mein eigenes Elektroauto und ich spiele sogar mit dem Gedanken eines GT. Ja, ihr müsst mir da jetzt nicht schreiben, dass man diese Leistung nicht „benötigt“, weiß ich doch auch.

Es gibt ein paar Dinge, die man besser machen könnte, wie die Reichweite oder die Software, aber grundsätzlich ist das ein wirklich gutes Elektroauto, auch als Nicht-GT. Aber es gibt es einen Punkt, der bei mir mittlerweile Bauchschmerzen bereitet.

Ich lese bei jedem Test der Hyundai Motor Group immer wieder von den massiven Problemen mit der ICCU (Integrated Charging Control Unit) und da habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Mit dem Facelift wurde das vor allem nicht behoben.

Mit den Kleinigkeiten könnte ich leben, selbst mit guter Software nutze ich oft Apple CarPlay und die Reichweite ist nicht gut, aber ausreichend. Doch dieser Punkt ist so eine Sache, der mich zum Grübeln bringt, auch beim Ioniq 5, der eine Option wäre.

Hätte ich mich nicht in dieses Thema reingefuchst oder hätte es Hyundai langsam mal bei der E-GMP (Name der Plattform für Modelle wie den EV6) behoben, ich wäre dazu geneigt, den EV6 vielleicht sogar jetzt schon ganz oben zu platzieren.

Schauen wir mal, das Jahr hat noch nicht begonnen und es stehen bei mir noch ein paar spannende Kandidaten an. Einige Modelle, die vielleicht eine Option wären, wurden auch noch nicht final enthüllt, denn 2026 kommen viele neue Elektroautos.