Kia stellt alte Verbrenner für neue Elektroautos ein

Kia hat das Portfolio an Modellen spürbar ausgemistet und macht vor allem bei den Verbrennern etwas Platz für neue Elektroautos. Wie Autocar berichtet, und auch von Kia bestätigt bekommen hat, wurde der Kia Ceed beispielsweise eingestellt.

Das Modell wird durch den kommenden Kia EV4 ersetzt, den es als Hatchback und als Fastback gibt. Der kompakte Kia Picanto kommt in Zukunft nur noch mit einer Motorisierung, zwei Versionen fliegen aus dem Angebot, und der Kia Xceed bleibt, aber die Basisversion ist jetzt kein reiner Verbrenner mehr, sondern ein Hybrid.

Kia Motors Slovakia stellt die Produktion also um, denn neben dem Kia EV4 steht für 2026 auch der Kia EV2 als neues Basismodell der Marke an. Unklar ist, ob der Picanto irgendwann komplett eingestellt wird, andere Marken haben sich schon von dieser Klasse getrennt, da die kompakten Verbrenner nicht mehr lukrativ sind.