Mobilität

Kia stellt alte Verbrenner für neue Elektroautos ein

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Kia Ev4 2025 Header

Kia hat das Portfolio an Modellen spürbar ausgemistet und macht vor allem bei den Verbrennern etwas Platz für neue Elektroautos. Wie Autocar berichtet, und auch von Kia bestätigt bekommen hat, wurde der Kia Ceed beispielsweise eingestellt.

Das Modell wird durch den kommenden Kia EV4 ersetzt, den es als Hatchback und als Fastback gibt. Der kompakte Kia Picanto kommt in Zukunft nur noch mit einer Motorisierung, zwei Versionen fliegen aus dem Angebot, und der Kia Xceed bleibt, aber die Basisversion ist jetzt kein reiner Verbrenner mehr, sondern ein Hybrid.

Kia Motors Slovakia stellt die Produktion also um, denn neben dem Kia EV4 steht für 2026 auch der Kia EV2 als neues Basismodell der Marke an. Unklar ist, ob der Picanto irgendwann komplett eingestellt wird, andere Marken haben sich schon von dieser Klasse getrennt, da die kompakten Verbrenner nicht mehr lukrativ sind.

Mercedes Benz Eqs 580 4matic Mercedes Benz Eqs 580 4matic

Mercedes ändert überraschend die Strategie

In der Pandemie dachte Ola Källenius, dass die Menschen gerade die Top-Version und Mercedes kaufen, weil das Produkt so gut…

11. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. FaceOfIngo 🪴
    sagt am

    Der Kia Rio ist auch schon eingestellt…

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Elon Musk Usa Ki Bild
„Eindeutiger Gesetzesverstoß“ – Elon Musk droht Apple mit Klage
in Social
Sparkasse
Sparkassen greifen Neobroker frontal an – Kryptohandel schon 2025 geplant
in Fintech
Congstar streicht Einrichtungsgebühr – jetzt Allnet-Flats ohne Bereitstellungskosten
in Provider
Euro Bank Geld
Ab Oktober wird jede Überweisung strenger geprüft
in Fintech
Amazon App Header
Amazon Appstore wird nächste Woche eingestellt
in Dienste
Ford kündigt „das nächste Kapitel“ der Marke an
in Mobilität
Irobot Roomba Combo J7
iRobot steuert auf das langsame Ende zu
in Smart Home
Bunq
bunq startet Krypto-Handel in Deutschland
in Fintech
Vodafone wirbt jetzt mit KI-Influencern
in Vodafone
Mercedes Benz Eqs 580 4matic Mercedes Benz Eqs 580 4matic
Mercedes ändert überraschend die Strategie
in Mobilität