Mobilität

Kia zündet elektrische Performance-Offensive

Autor-Bild
Von
|

Den Kia EV6 GT kennen wir seit einer ganzen Weile und den großen und teuren Kia EV9 gibt es ebenfalls als Performance-Version. Doch Kia will mehr und baut das Lineup kräftig aus. Drei neue GT-Modelle mit Strom werden 2026 erscheinen.

Genau genommen sind es sogar vier GT-Stromer, denn es gibt ja zwei Versionen des EV4. Diese beiden, wie auch der Kia EV3 GT, kommen mit 215 kW (292 PS) mit zwei Motoren (vorn 145 kW/197 PS, hinten 70 kW/95 PS) daher. Das reich in beiden Fällen für unter 6 Sekunden von 0 auf 100 km/h, der EV5 GT ist etwas langsamer.

Die 225 kW (306 PS), die sich ebenfalls auf zwei Motoren verteilen (vorne gibt es mit 160 kW/218 PS etwas mehr Power) sorgen dafür, dass es in 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h geht. Damit sind alle ein gutes Stück von einem Kia EV6 GT entfernt.

Bleibt die Frage, ob sich das preislich lohnt, was wir aber noch nicht wissen. Das Trio (oder Quartett, wie man es nimmt) geht im zweiten Quartal in die Produktion, spätestens dann, wenn die Bestellbücher öffnen, muss Kia die Frage beantworten.

Mazda kündigt elektrischen Neustart für 2026 an

Das erste Elektroauto, der CX-30, war für Mazda ein Reinfall und wird daher nicht mehr als Elektroauto, sondern als Range…

12. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Kia zündet elektrische Performance-Offensive
Weitere Neuigkeiten
Apple bestätigt ganz neue Siri: Google wird die Basis für KI
in Firmware und OS
Mercedes-Benz: China bremst den Gesamtabsatz
in Mobilität
Zelda, Mario und mehr: Nintendo plant „beliebte Serientitel“ ab 2026
in Gaming
Skoda wirbt überraschend oft mit dem elektrischen Octavia
in Mobilität
Dolby Vision 2: Erste Inhalte sind in Entwicklung
in Dienste
Lidl kooperiert mit Dyn für vergünstigtes Sport-Streaming
in News
Mediamarkt Saturn Header
Das langsame Ende von Saturn: MediaMarkt rückt in den Fokus
in News
mobilfunk.de startet neue Tarifoffensive
in Tarife
Unlimited Mobile ordnet Tarife neu und senkt Preise bei längerer Laufzeit
in Tarife
„Deutschland-Korb“ gegen Preisschock: SPD legt neuen Plan vor
in Handel