Kia zündet elektrische Performance-Offensive

Den Kia EV6 GT kennen wir seit einer ganzen Weile und den großen und teuren Kia EV9 gibt es ebenfalls als Performance-Version. Doch Kia will mehr und baut das Lineup kräftig aus. Drei neue GT-Modelle mit Strom werden 2026 erscheinen.

Genau genommen sind es sogar vier GT-Stromer, denn es gibt ja zwei Versionen des EV4. Diese beiden, wie auch der Kia EV3 GT, kommen mit 215 kW (292 PS) mit zwei Motoren (vorn 145 kW/197 PS, hinten 70 kW/95 PS) daher. Das reich in beiden Fällen für unter 6 Sekunden von 0 auf 100 km/h, der EV5 GT ist etwas langsamer.

Die 225 kW (306 PS), die sich ebenfalls auf zwei Motoren verteilen (vorne gibt es mit 160 kW/218 PS etwas mehr Power) sorgen dafür, dass es in 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h geht. Damit sind alle ein gutes Stück von einem Kia EV6 GT entfernt.

Bleibt die Frage, ob sich das preislich lohnt, was wir aber noch nicht wissen. Das Trio (oder Quartett, wie man es nimmt) geht im zweiten Quartal in die Produktion, spätestens dann, wenn die Bestellbücher öffnen, muss Kia die Frage beantworten.