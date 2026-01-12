Mobilität

Mazda kündigt elektrischen Neustart für 2026 an

Das erste Elektroauto, der CX-30, war für Mazda ein Reinfall und wird daher nicht mehr als Elektroauto, sondern als Range Extender angeboten. Doch jetzt will man das mit einem neuen Duo an Elektroautos ändern, darunter auch ein neuer SUV.

Im Sommer wird die letztes Jahr angekündigte Limousine von Mazda starten, die es aber vermutlich (mit Blick auf die Daten und den Preis) schwer haben wird. Kurz nach dem Mazda 6e steht dann wie erwartet der Mazda CX-6e als neuer SUV an.

Das Unternehmen nutzt hier erneut Technik aus der Partnerschaft in China (es ist ein Pendant zum Changan Deepal S07) und es gibt bis zu 484 km Reichweite mit einer Ladeleistung von bis zu 195 kW (DC) bzw. 11 kW (AC) und 190 kW (258 PS).

Beim Preis möchte Mazda „um die 50.000 Euro“ haben, nannte aber noch keine UVP im Rahmen der Ankündigung in Brüssel. Der SUV wird sich sicher etwas über der Limousine einordnen, die 44.900 Euro kostet, knapp 50.000 Euro passen also.

Mal schauen, ob der elektrische Neustart von Mazda damit gelingt, denn in dieser Preisklasse gibt es, zum Beispiel bei Tesla, mehr Reichweite und Leistung. Aber da muss man auch nicht mit Importzöllen planen, da das Model Y hier produziert wird.

Doch wie man es auch dreht und wendet, es bleibt schwierig für Mazda, denn die Technik ist dank der Partnerschaft in China zwar besser, aber sie liegt eher auf dem Level der Konkurrenz vor ein paar Jahren. Die ist mittlerweile aber auch weiter und in diesem Jahr könnten viele Marken ein besseres Paket in der Preisklasse bieten.

Mazda weiß das übrigens auch, daher arbeitet man im Hintergrund schon an einer passenden Lösung für die Zukunft. Die wird aber noch eine ganze Weile dauern.

