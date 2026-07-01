Klarmobil startet neue Telekom-Tarife
Klarmobil startet ab heute ein neues Tarifportfolio mit Allnet-Flats im Telekom-Netz.
Klarmobil führt mehrere neue Mobilfunktarife ein, die das Telekom-Netz nutzen und mit 5G-Unterstützung ausgestattet sind. Die neuen Angebote werden sowohl mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit als auch mit einer festen Vertragslaufzeit von 24 Monaten angeboten.
Nach Unternehmensangaben stehen drei Tarifvarianten mit 20 GB, 40 GB und 80 GB Datenvolumen zur Verfügung. Alle Tarife bieten eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im Download und beinhalten eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS.
Neue Klarmobil-Tarife im Telekom-Netz im Überblick
Die wichtigsten Tarifdetails:
- 20 GB Datenvolumen ab 9,99 Euro pro Monat
- 40 GB Datenvolumen ab 12,99 Euro pro Monat
- 80 GB Datenvolumen ab 14,99 Euro pro Monat
- Alle Tarife nutzen das Telekom-Netz mit 5G-Unterstützung
- Wahlweise monatlich kündbar oder mit 24 Monaten Laufzeit
Laut Klarmobil fällt bei den monatlich kündbaren Tarifen ein einmaliger Anschlusspreis von 29,99 Euro an. Bei den Varianten mit 24 Monaten Vertragslaufzeit entfällt dieser Bereitstellungspreis vollständig.
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
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