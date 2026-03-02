Tarife

Klarmobil streicht den Anschlusspreis komplett

Autor-Bild
Von
|

Die Marke klarmobil streicht den Anschlusspreis bei allen angebotenen Mobilfunktarifen.

Das Unternehmen verzichtet ab sofort auf die einmalige Bereitstellungsgebührin sämtlichen Allnet-Flats. Betroffen sind sowohl Tarife mit 24 Monaten Laufzeit als auch monatlich kündbare Varianten. Laut Unternehmensangaben gilt die Änderung für das gesamte Portfolio im Telekom-Netz.

Klarmobil Allnet-Flats im Telekom-Netz ohne Anschlusspreis

Alle aufgeführten Tarife nutzen das Netz der Telekom und bieten eine maximale Geschwindigkeit von 50 Mbit pro Sekunde. Kunden können zwischen 30, 60 und 100 GB Datenvolumen wählen.

Tarifübersicht im Überblick

  • 30 GB ab 9,99 Euro bei 24 Monaten Laufzeit
  • 60 GB ab 14,99 Euro bei 24 Monaten Laufzeit
  • 100 GB ab 19,99 Euro bei 24 Monaten Laufzeit
  • Monatlich kündbare Varianten ab 14,99 Euro

Die monatlich kündbaren Optionen liegen preislich jeweils fünf Euro über den Laufzeittarifen.

Zu den Klarmobil-Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / Klarmobil streicht den Anschlusspreis komplett
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy Watch 7 Ultra Farben
Samsung Galaxy Watch Ultra 2 könnte neue Wege gehen
in Wearables
Dieses 2.000 Euro teure Android-Flaggschiff kommt aus Deutschland*
in Smartphones
Qualcomm zeigt neuen Chip für Smartwatches und weitere Wearables
in Wearables
tedee bringt Matter und Biometrie: Das steckt hinter den neuen Smart-Lock-Plänen
in Smart Home
Lidl
Lidl Plus führt Cashback nach Rewe-Vorbild ein
in Handel
Neues Ladegerät für das Apple iPhone: Anker zeigt Weltneuheit
in Zubehör
Vodafone 6
Vodafone und Amazon Leo starten Satelliten-Anbindung für Mobilfunkmasten
in Vodafone
Apple Event September 2021 Header
Die große Apple-Produktwoche startet heute
in News
Satelliten-Mobilfunk kommt direkt aufs Smartphone
in Vodafone
Massiver Leak bei BMW „kündigt“ ganz neue Elektroautos an
in Mobilität