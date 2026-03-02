Klarmobil streicht den Anschlusspreis komplett

Die Marke klarmobil streicht den Anschlusspreis bei allen angebotenen Mobilfunktarifen.

Das Unternehmen verzichtet ab sofort auf die einmalige Bereitstellungsgebührin sämtlichen Allnet-Flats. Betroffen sind sowohl Tarife mit 24 Monaten Laufzeit als auch monatlich kündbare Varianten. Laut Unternehmensangaben gilt die Änderung für das gesamte Portfolio im Telekom-Netz.

Klarmobil Allnet-Flats im Telekom-Netz ohne Anschlusspreis

Alle aufgeführten Tarife nutzen das Netz der Telekom und bieten eine maximale Geschwindigkeit von 50 Mbit pro Sekunde. Kunden können zwischen 30, 60 und 100 GB Datenvolumen wählen.

Tarifübersicht im Überblick

30 GB ab 9,99 Euro bei 24 Monaten Laufzeit

60 GB ab 14,99 Euro bei 24 Monaten Laufzeit

100 GB ab 19,99 Euro bei 24 Monaten Laufzeit

Monatlich kündbare Varianten ab 14,99 Euro

Die monatlich kündbaren Optionen liegen preislich jeweils fünf Euro über den Laufzeittarifen.

