Klarmobil streicht den Anschlusspreis komplett
Die Marke klarmobil streicht den Anschlusspreis bei allen angebotenen Mobilfunktarifen.
Das Unternehmen verzichtet ab sofort auf die einmalige Bereitstellungsgebührin sämtlichen Allnet-Flats. Betroffen sind sowohl Tarife mit 24 Monaten Laufzeit als auch monatlich kündbare Varianten. Laut Unternehmensangaben gilt die Änderung für das gesamte Portfolio im Telekom-Netz.
Klarmobil Allnet-Flats im Telekom-Netz ohne Anschlusspreis
Alle aufgeführten Tarife nutzen das Netz der Telekom und bieten eine maximale Geschwindigkeit von 50 Mbit pro Sekunde. Kunden können zwischen 30, 60 und 100 GB Datenvolumen wählen.
Tarifübersicht im Überblick
- 30 GB ab 9,99 Euro bei 24 Monaten Laufzeit
- 60 GB ab 14,99 Euro bei 24 Monaten Laufzeit
- 100 GB ab 19,99 Euro bei 24 Monaten Laufzeit
- Monatlich kündbare Varianten ab 14,99 Euro
Die monatlich kündbaren Optionen liegen preislich jeweils fünf Euro über den Laufzeittarifen.
