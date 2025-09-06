Fintech

Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa

Autor-Bild
Von
|

Klarna hat seine neue Debit-First-Karte in ersten Ländern in Europa eingeführt, nachdem sie in den USA bereits erfolgreich gestartet wurde. Die Karte kombiniert sofortige Zahlungen mit flexiblen Zahlungsoptionen und wird an über 150 Millionen Visa-Akzeptanzstellen weltweit genutzt.

Die Klarna Card basiert auf der Visa Flexible Credential-Technologie und ermöglicht es Kunden, direkt mit ihrem eigenen Geld zu zahlen oder flexible Zahlungspläne wie „Pay in 3“ oder „Pay Later“ zu wählen.

Laut Unternehmensangaben erhalten alle Karteninhaber automatisch ein kostenloses Klarna Balance-Konto, das zusätzlich Funktionen wie Budgetverwaltung und Ausgabenübersicht bietet.

Fremdwährungsgebühren fallen bei Nutzung der Karte nicht an. Debit-Zahlungen stehen allen Kunden zur Verfügung, während Kreditoptionen nach einer Bonitätsprüfung vergeben werden.

Klarna Card roll-out und Funktionen

Derzeit wird die Karte in Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden, Portugal, Spanien und Schweden eingeführt, weitere Märkte wie Deutschland, Dänemark, Norwegen und Polen sollen folgen.

Laut Klarna machen Kartenprodukte bereits 10 % des weltweiten Zahlungsvolumens des Unternehmens aus. Die Karte vereint laut Angaben von Klarna die Vorteile klassischer Debit- und Kreditkarten.

Die Kombination aus sofortiger Zahlung und optionaler Ratenzahlung könnte für Klarna-Nutzer praktisch sein, ohne dass sie auf klassische Kreditkarten angewiesen sind. Für mich persönlich wäre das gar nichts, was aber vor allem daran liegt, dass ich schlicht nichts auf Raten kaufe.

Ikb

IKB passt Zinsstruktur für Festgeld an

Die IKB Bank passt ihre Festgeldzinsen an. Ab dem 3. September 2025 gelten neue Zinssätze für unterschiedliche Laufzeiten. Die IKB…

3. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
Weitere Neuigkeiten
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €
in Tarife
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables
1und1 Header Logo
1&1: Einheitliche Tarifstufen für die Daten-Flats – mehr Datenvolumen zum günstigeren Preis
in 1und1
Bank Of Scotland
Bank of Scotland lockt Neukunden mit Sonderzins
in Fintech