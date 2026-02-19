Fintech

Klarna Festgeld+: Diese Zinsanpassungen wurden vollzogen

Klarna Logo Header

Klarna hat die Konditionen für sein Festgeld+ Angebot mal wieder angepasst. Beim Flexkonto bleibt der Zinssatz demgegenüber stabil bei 1,75 % p. a.

Das Klarna Festgeld+ ist ein klassisches Festgeldkonto. Wenn man in Deutschland wohnhaft und mindestens 18 Jahre alt ist, kann man vergleichsweise unkompliziert das Festgeldkonto per Postident eröffnen.

Die Konditionen des klassischen Klarna Festgeldes bleiben aktuell unverändert, die des Klarna Festgelds+ (nur über die App bzw. diesen Link verfügbar) wurden allerdings nun (ab 19.02.26) wie folgt angepasst:

Klarna Festgeld+ – die aktuellen Zinsen

  • 12 Monate 2,45 % p. a.
  • 18 Monate 2,11 % p. a.
  • 24 Monate 2,65 % p. a.
  • 36 Monate 2,79 % p. a.
  • 48 Monate 2,90 % p. a.

Der Zinsatz auf das Klarna Flexkonto (Tagesgeldprodukt) beträgt darüber hinaus 1,75 % p.a.

Da Klarna ein schwedisches Kreditinstitut ist, ist es durch die schwedische Einlagensicherung abgesichert. Das bedeutet, dass Einlagen von bis zu 1.150.000 SEK pro Person (über alle Konten der Person hinweg) durch die schwedische Einlagensicherung geschützt sind.

Zum Klarna Festgeld+ →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

