Klarna informiert über Anpassung der Einlagensicherung

Das Unternehmen Klarna informiert über eine Anpassung der Einlagensicherung ab dem 1. Januar 2026.

Laut Klarna tritt zu Jahresbeginn 2026 eine vom schwedischen Staatsschuldenamt beschlossene Änderung in Kraft. Der maximale Entschädigungsbetrag im Rahmen der Einlagensicherung steigt von bisher 1.050.000 SEK auf 1.150.000 SEK.

Umgerechnet entspricht dies etwa 105.186 EUR. Diese Anpassung gilt für alle Kundeneinlagen bei Klarna und betrifft den Schutz im Falle einer Bankeninsolvenz.

Neue Obergrenze für Einlagensicherung bei Klarna

Die Änderung basiert laut offiziellen Angaben auf einer regulatorischen Entscheidung der schwedischen Behörden, um die bisherige Deckungssumme an aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen anzupassen.

Für Kunden bedeutet das, dass ihre Einlagen künftig bis zu dem neuen Höchstbetrag abgesichert sind. Die Anpassung soll den Standard der nationalen Einlagensicherung aufrechterhalten und das finanzielle Vertrauen in schwedische Banken stärken.

