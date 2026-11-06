Fintech

Klarna Festgeld+: Neue Zinsen ab sofort

René Hesse
Von

Der Finanzdienstleister Klarna passt die Zinsen für sein Festgeld+ bei drei Laufzeiten an und bietet weiterhin bis zu 3,24 Prozent pro Jahr.

Die neuen Konditionen gelten ab sofort für Laufzeiten von drei, sechs und neun Monaten. Die Zinssätze für längere Anlagezeiträume bleiben dagegen unverändert. Auch beim klassischen Klarna Festgeld gibt es derzeit keine Änderungen.

Klarna Festgeld+: Alle aktuellen Zinssätze im Überblick

Beim Klarna Festgeld+ können Kunden zwischen acht Laufzeiten von drei bis 48 Monaten wählen. Die jährlichen Zinssätze staffeln sich wie folgt:

  • 3 Monate: 2,29 % p. a. (angepasst)
  • 6 Monate: 2,42 % p. a. (angepasst)
  • 9 Monate: 2,54 % p. a. (angepasst)
  • 12 Monate: 2,95 % p. a.
  • 18 Monate: 3,11 % p. a.
  • 24 Monate: 3,15 % p. a.
  • 36 Monate: 3,19 % p. a.
  • 48 Monate: 3,24 % p. a.

Den höchsten Zinssatz erhalten Sparer somit weiterhin bei einer vierjährigen Bindung ihres Geldes. Wer sich nicht so lange festlegen möchte, bekommt bei zwölf Monaten Laufzeit immerhin 2,95 Prozent pro Jahr.

Das Klarna Festgeld+ ist über die Klarna-App beziehungsweise den entsprechenden Angebotslink erhältlich. Voraussetzung für die Kontoeröffnung sind ein Wohnsitz in Deutschland und ein Mindestalter von 18 Jahren. Die Identifizierung erfolgt per Postident.

Neben dem Festgeld bietet Klarna mit dem Flexkonto auch ein Tagesgeldprodukt an. Dort liegt der Zinssatz aktuell bei 2,2 Prozent pro Jahr.

Wichtig ist außerdem die Einlagensicherung: Da Klarna ein schwedisches Kreditinstitut ist, greift die schwedische Einlagensicherung. Diese schützt Einlagen bis zu insgesamt 1.150.000 schwedischen Kronen pro Person über sämtliche Konten hinweg.

Zum Klarna Festgeld+ →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


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