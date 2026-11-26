Die Digitalbank N26 will ihre Kundenzahl bis 2030 mindestens verdoppeln und kündigt weitere Neuerungen für ihre Banking-App an.

Mike Dargan, der seit April 2026 an der Spitze der Berliner Neobank steht, hat in seinem ersten Interview mit dem Handelsblatt seine Pläne erläutert. Aktuell zählt N26 rund sechs Millionen ertragsrelevante Kunden. Bis 2030 sollen es demnach mindestens zwölf Millionen sein.

N26 will häufiger als Hauptkonto genutzt werden

Dargan konzentriert sich auf den europäischen Markt, insbesondere auf Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien. Mit Revolut, das inzwischen mehr als 80 Millionen Kunden zählt, möchte er sich aufgrund der unterschiedlichen Strategien nur bedingt vergleichen.

Wichtiger als die reine Kundenzahl ist für ihn ohnehin die Nutzung als Hausbank. Europaweit hat N26 inzwischen mehr als eine Million solcher Kunden. In Deutschland nutzen bereits 30 bis 40 Prozent der Kunden N26 als ihre Hauptbank.

N26 kündigt neue Angebote für 2027 an

Nach der Vorstellung des Premiumkontos N26 Aura für monatlich 55 Euro und des für Januar vorgesehenen Altersvorsorgedepots sollen weitere Angebote folgen.

Für das erste Quartal 2027 stellt Dargan ein „besonders innovatives Produkt“ in Aussicht, ohne allerdings konkreter zu werden. Zudem sollen Kunden bald einzelne Ausgaben vollständig oder teilweise finanzieren können.

N26 erwartet deutlichen Gewinnsprung

2025 gewann N26 trotz eines eingeschränkten Marketingbudgets fast eine Million Neukunden und erzielte erstmals einen Jahresgewinn von 1,6 Millionen Euro. Die Bruttoerträge stiegen um 13 Prozent auf 502 Millionen Euro.

Für 2026 rechnet Dargan bereits mit einem Konzernjahresüberschuss im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Zusätzliches Eigenkapital sei für die Wachstumspläne nicht notwendig. Auch ein späterer Börsengang ist weiterhin denkbar, einen konkreten Zeitplan nennt Dargan aber nicht.

Eine offene Baustelle bleibt die Finanzaufsicht. Die BaFin hatte rund 40 schwerwiegende Mängel festgestellt und 2025 einen Sonderbeauftragten eingesetzt. Dargan lässt sich inzwischen wöchentlich über die Fortschritte bei der Behebung der Defizite informieren.

Ob die Beschränkungen für die Marketingausgaben inzwischen gelockert wurden und der Sonderbeauftragte noch im Unternehmen tätig ist, beantwortete der N26-Chef nicht. Gerade mit Blick auf die angekündigte Wachstumsoffensive wären das durchaus interessante Informationen gewesen.

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