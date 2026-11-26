Der Spiegel führt eine dynamische Paywall ein und entscheidet künftig individuell, welche Leser für einen Artikel bezahlen sollen. Das Problem dahinter ist real und betrifft uns alle.

Wie der Spiegel selbst angibt, soll die Wahrscheinlichkeit eines Abo-Abschlusses darüber entscheiden, ob ein Artikel kostenlos zugänglich ist. Zwei Menschen können also denselben Artikel aufrufen, von denen einer bezahlen muss und der andere nicht. Auch das bekannte Plus-Symbol soll verschwinden.

Dass Medienhäuser verstärkt nach neuen Möglichkeiten der Finanzierung suchen, ist absolut verständlich. Viele Angebote kämpfen mit rückläufigen Besucherzahlen und die Entwicklung rund um künstliche Intelligenz verschärft die Situation zusätzlich.

Google beantwortet mit seiner KI-Suche immer mehr Fragen direkt in den Suchergebnissen, auch andere KI-Dienste liefern Informationen, ohne dass Nutzer dafür die ursprünglichen Webseiten besuchen müssen.

Ausgerechnet bei denen, die diese Informationen recherchieren, aufbereiten und veröffentlichen, kommen dadurch weniger Besucher und entsprechend weniger Werbeeinnahmen an. Darunter leiden große Medienhäuser ebenso wie kleine, unabhängige Blogs.

Warum wir bei mobiFlip einen anderen Weg gehen

Auch wir beschäftigen uns natürlich intensiv mit der Frage, wie sich unsere Arbeit langfristig finanzieren lässt. Eine Paywall ist für uns allerdings keine Lösung. Unsere redaktionellen Inhalte sollen auch künftig für alle frei zugänglich bleiben.

Dafür ballern wir euch mitunter ordentlich Werbung auf die Seite. Das wissen wir und besonders schön finden wir das selbst auch nicht. Ihr könnt diese Werbung mit einem Adblocker ausblenden oder uns für einen kleinen monatlichen Betrag direkt unterstützen und mobiFlip komplett werbefrei sowie mit zusätzlichen Funktionen nutzen.

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Direkte Unterstützung wird immer wichtiger

Wir möchten niemanden dafür kritisieren, dass er eine KI nutzt, einen Adblocker installiert hat oder kein Geld für ein Online-Magazin ausgeben möchte. Ebenso wenig möchten wir andere Medien dafür kritisieren, dass sie sich für eine Paywall entscheiden. Die wirtschaftlichen Herausforderungen betreffen uns alle.

Wenn wir aber auch in Zukunft eine vielfältige Medienlandschaft mit unabhängigen Angeboten haben wollen, wird die direkte Unterstützung durch die Leser immer wichtiger. Gerade dann, wenn die großen Plattformen zunehmend selbst von den Inhalten profitieren, die andere mit ihrer Arbeit geschaffen haben.

Dass der Spiegel nun sogar individuell berechnet, welchem Leser er eine Bezahlschranke vorsetzt, ist auch Ausdruck dieser schwierigen Entwicklung. Wir können gut verstehen, warum große Medienhäuser diesen Weg einschlagen, möchten bei mobiFlip aber möglichst langfristig darauf verzichten. Ob uns das gelingt, hängt letztlich auch davon ab, wie viele Leser bereit sind, unsere Arbeit freiwillig und direkt zu unterstützen.

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