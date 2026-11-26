Der digitale Führerschein für das Smartphone verzögert sich und soll in Deutschland nun bis Mitte Dezember 2026 verfügbar sein.

Ursprünglich war die Einführung für Ende November vorgesehen. Wie unter anderem ZDFheute unter Berufung auf die dpa berichtet, hat das Bundesverkehrsministerium den neuen Zeitplan bestätigt. Die technischen Voraussetzungen seien bereits geschaffen und die Pilotphase erfolgreich abgeschlossen.

Digitaler Führerschein: Das Ausweisfoto fehlt noch

Grund für die Verzögerung ist ausgerechnet das Lichtbild. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) darf für den digitalen Führerschein Daten aus dem Zentralen Fahrerlaubnisregister und dem Fahreignungsregister verarbeiten. Auch das Foto darf bei Pass- und Ausweisbehörden abgerufen werden. Die technische Umsetzung benötigt allerdings noch etwas Zeit.

Deshalb gibt es zum Start eine Übergangslösung: Wer den digitalen Führerschein nutzt, muss zunächst zusätzlich seinen Personalausweis oder Reisepass mitführen. So soll die Identität des Fahrers auch ohne hinterlegtes Foto eindeutig überprüft werden können. Die dafür notwendige Rechtsänderung ist bereits in Kraft.

Das ist natürlich etwas umständlich, wenn man eigentlich gerade weniger Dokumente mit sich herumtragen möchte. Immerhin kann der bisherige Kartenführerschein nach der Freischaltung zu Hause bleiben.

Führerschein in der i-Kfz-App einrichten

Der digitale Führerschein wird in die bereits bestehende i-Kfz-App des Kraftfahrt-Bundesamtes integriert. Dort lässt sich bislang der digitale Fahrzeugschein hinterlegen. Für die Einrichtung werden unter anderem ein Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion und ein NFC-fähiges Smartphone benötigt.

Wichtig ist außerdem die geografische Einschränkung: Der digitale Führerschein gilt zunächst ausschließlich in Deutschland. Für Fahrten ins Ausland bleibt der klassische Führerschein damit weiterhin notwendig.

Langfristig soll auch die europäische digitale Brieftasche „d-you“ eine Rolle spielen. Ab 2027 soll sie unter anderem die Speicherung von Personalausweis und Führerschein ermöglichen und eine digitale Identifizierung innerhalb der EU unterstützen.

Bis dahin bleibt es bei einer deutschen Zwischenlösung, die zum Start zwar den Kartenführerschein ersetzt, aber noch nicht vollständig ohne zusätzliches Ausweisdokument auskommt. Ist irgendjemand überrascht?

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