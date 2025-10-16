Fintech

Klarna Festgeld+: So viel Zinsen bekommst du ab jetzt

Klarna hat die Konditionen für sein Festgeldangebot aktuell angepasst. Beim Flexkonto bleibt der Zinssatz hingegen stabil bei 1,75 % p. a.

Klarna Festgeld+ ist ein klassisches Festgeldkonto. Wenn man in Deutschland wohnhaft und mindestens 18 Jahre alt ist, kann man vergleichsweise unkompliziert das Festgeldkonto per Postident eröffnen.

Die Konditionen des klassischen Klarna Festgeldes bleiben aktuell unverändert, die des Klarna Festgelds+ (nur über die App bzw. diesen Link verfügbar) wurden allerdings nun (seit 15.10.25) wie folgt angepasst bzw. ergänzt:

Klarna Festgeld+ aktuelle Zinsen

  • 3 Monate – 1,94% jährliche Zinsen
  • 6 Monate – 1,99% jährliche Zinsen
  • 9 Monate – 2,13% jährliche Zinsen
  • 12 Monate – 2,26% jährliche Zinsen
  • 18 Monate – 2,46% jährliche Zinsen
  • 24 Monate – 2,53% jährliche Zinsen
  • 36 Monate – 2,64% jährliche Zinsen
  • 48 Monate – 2,70% jährliche Zinsen

Der Zinsatz auf das Klarna Flexkonto (Tagesgeldprodukt) beträgt weiterhin 1,75 % p.a.

Da Klarna ein schwedisches Kreditinstitut ist, ist es durch die schwedische Einlagensicherung abgesichert. Das bedeutet, dass Einlagen von bis zu 100.000 € pro Person (über alle Konten der Person hinweg) durch die schwedische Einlagensicherung geschützt sind.

Zum Klarna Festgeld+ →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

