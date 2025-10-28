Klarna Festgeld+: So viel Zinsen bekommst du nun

Klarna hat die Konditionen für sein Festgeldangebot angepasst. Beim Flexkonto bleibt der Zinssatz demgegenüber stabil bei 1,75 % p. a.

Klarna Festgeld+ ist ein klassisches Festgeldkonto. Wenn man in Deutschland wohnhaft und mindestens 18 Jahre alt ist, kann man vergleichsweise unkompliziert das Festgeldkonto per Postident eröffnen.

Die Konditionen des klassischen Klarna Festgeldes bleiben aktuell unverändert, die des Klarna Festgelds+ (nur über die App bzw. diesen Link verfügbar) wurden allerdings nun (seit 27.10.25) wie folgt angepasst bzw. ergänzt:

Klarna Festgeld+ aktuelle Zinsen

3 Monate 1,84 % jährliche Zinsen

6 Monate 1,89 % jährliche Zinsen

9 Monate 2,03 % jährliche Zinsen

12 Monate 2,16 % jährliche Zinsen

18 Monate 2,36 % jährliche Zinsen

24 Monate 2,43 % jährliche Zinsen

36 Monate 2,54 % jährliche Zinsen

48 Monate 2,60 % jährliche Zinsen

Der Zinsatz auf das Klarna Flexkonto (Tagesgeldprodukt) beträgt weiterhin 1,75 % p.a.

Da Klarna ein schwedisches Kreditinstitut ist, ist es durch die schwedische Einlagensicherung abgesichert. Das bedeutet, dass Einlagen von bis zu 100.000 € pro Person (über alle Konten der Person hinweg) durch die schwedische Einlagensicherung geschützt sind.

