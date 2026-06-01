Galaxy Tab S11: One UI 8.5 (Android 16) ab sofort verfügbar

Nachdem Samsung das große Android-Update One UI 8.5, das auf Android 16 basiert, bereits auf einigen Smartphones ausgerollt hat und nach und nach weitere Modelle ausstatten will, erhalten nun auch die ersten Tablets das Update. Den Anfang machen die aktuellen Flaggschiff-Modelle Galaxy Tab S11 und Galaxy Tab S11 Ultra. Weitere Modelle werden folgen.

One UI 8.5 für das Tab S11 ist da

Mit One UI 8.5 hat das südkoreanische Unternehmen weitere Optimierungen und Anpassungen implementiert, darunter insbesondere neue Funktionalitäten wie die Kompatibilität von Quick Share mit AirDrop von Apple, einen intelligenten Bixby und ein optimiertes Quick Panel.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche neue Funktionen, die sich auf die Galaxy AI konzentrieren, sowie Verbesserungen für den DEX-Modus, die Start- und die Sperrbildschirme. Die vollständigen Release Notes können auf der Support-Webseite von Samsung eingesehen werden.

Mit der Veröffentlichung von One UI 8.5 ist die Entwicklung des aktuellen Versionszweigs abgeschlossen. Das nächste große Update für das Galaxy Tab S11 und Tab S11 Ultra wird voraussichtlich One UI 9 sein. Es basiert auf Android 17 und wird voraussichtlich gegen Ende des Jahres auf den Geräten verfügbar sein.

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