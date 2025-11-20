Klarna kooperiert mit MediaMarkt Saturn in Deutschland

Klarna und MediaMarkt Saturn starten in Deutschland mit flexiblen Bezahloptionen.

Klarna meldet eine neue Partnerschaft mit MediaMarkt Saturn in Deutschland, nachdem die Zusammenarbeit bereits in Österreich, Italien, den Niederlanden und Belgien eingeführt wurde. Nach Unternehmensangaben setzen weltweit über 850.000 Händler auf Klarnas Lösungen für Zahlung und Check-out.

Kunden können beim Einkauf bei MediaMarkt Saturn in Deutschland ab sofort zwischen sofortiger Zahlung, Zahlung in 30 Tagen oder drei zinsfreien Raten wählen, so die Ankündigung. Die Optionen sollen direkt im Check-out von MediaMarkt und Saturn verfügbar sein.

Kernpunkte der Zusammenarbeit

Start der Kooperation in Deutschland nach mehreren EU-Märkten

Checkout-Optionen: sofort, in 30 Tagen, in drei zinsfreien Raten

Geplante gemeinsame Marketingkampagnen in mehreren Märkten

Weitere internationale Rollouts vorgesehen

