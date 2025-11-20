Fintech

Klarna kooperiert mit MediaMarkt Saturn in Deutschland

Klarna und MediaMarkt Saturn starten in Deutschland mit flexiblen Bezahloptionen.

Klarna meldet eine neue Partnerschaft mit MediaMarkt Saturn in Deutschland, nachdem die Zusammenarbeit bereits in Österreich, Italien, den Niederlanden und Belgien eingeführt wurde. Nach Unternehmensangaben setzen weltweit über 850.000 Händler auf Klarnas Lösungen für Zahlung und Check-out.

Kunden können beim Einkauf bei MediaMarkt Saturn in Deutschland ab sofort zwischen sofortiger Zahlung, Zahlung in 30 Tagen oder drei zinsfreien Raten wählen, so die Ankündigung. Die Optionen sollen direkt im Check-out von MediaMarkt und Saturn verfügbar sein.

Kernpunkte der Zusammenarbeit

  • Start der Kooperation in Deutschland nach mehreren EU-Märkten
  • Checkout-Optionen: sofort, in 30 Tagen, in drei zinsfreien Raten
  • Geplante gemeinsame Marketingkampagnen in mehreren Märkten
  • Weitere internationale Rollouts vorgesehen

Amazon Black Friday Woche 2025 gestartet

Zum diesjährigen Black Friday (28. November) hält Amazon zahlreiche Angebote aus allen Kategorien bereit und bietet Kunden damit über eine…

20. November 2025

