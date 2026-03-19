Klassenchats außer Kontrolle: Ministerin will WhatsApp regulieren
Die Bundesbildungsministerin Karin Prien will die Debatte über Jugendschutz auf Messengerdienste wie WhatsApp ausweiten.
Auslöser ist der WDR-Themenschwerpunkt „Inside Klassenchats“, der problematische Inhalte in schulischen Gruppen beleuchtet. Prien erklärte laut WDR, die aktuelle Diskussion greife zu kurz, wenn sie sich nur auf klassische soziale Netzwerke beschränke.
Bisher konzentrierte sich die politische Debatte vor allem auf mögliche Social-Media-Verbote für Kinder und Jugendliche. Messengerdienste wie WhatsApp fallen bislang nicht darunter, auch internationale Modelle wie in Australien nehmen sie aus.
WDR-Umfrage zeigt problematische Inhalte in Klassenchats
Laut einer infratest dimap Befragung im Auftrag des WDR sind acht von zehn Schülern in Klassenchats aktiv. Mehr als ein Drittel der 10- bis 16-Jährigen berichtet von belastenden Inhalten.
Häufig genannte Inhalte laut WDR-Umfrage:
- Beleidigungen oder Bloßstellungen
- Mobbing und Ausgrenzung
- Gewaltvideos oder verletzende Bilder
- Hassinhalte gegen bestimmte Gruppen
- Nacktbilder oder unangemessene Darstellungen
Prien räumte ein, dass der Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt laut eigener Einschätzung bislang nicht ausreichend umgesetzt wurde. Eine Expertenkommission prüft derzeit mögliche Maßnahmen, Ergebnisse werden vor dem Sommer erwartet.
Ich halte es für folgerichtig, die Debatte auf Messenger auszuweiten, da diese im Alltag von Schülern eine zentrale Rolle spielen und bisher regulatorisch kaum berücksichtigt wurden.
Am Ende gehts um Regulierung, nie um Lebenswirklichkeiten und schon gar nicht um „Möglichkeiten.“ Unser Problem ist eher, dass es zu wenig Politiker mit Kindern gibt, die noch zur Schule, oder gar in den Kindergarten gehen.
Was haben wir denn früher gemacht, ohne WhatsApp? Der Lehrer hat die Telefonliste genommen, die Eltern des Schülers mit dem Nachnamen A angerufen, die Information übermittelt. Dann haben diese Eltern die nächste Familie angerufen, mit dem Nachnamen B, die Familie hat dann die nächste Familie mit dem Nachnamen C angerufen usw..
Wollen wir das wieder? Funktioniert hat das ohnehin nie richtig. Leute waren nicht erreichbar, oder es hatte sich mal ne Telefonnummer geändert usw.
Schüler, Eltern und Lehrer mussten sich doch in der Pandemie ihre Möglichkeiten suchen. Sie hatten ja keine Wahl. Die Pandemie ist längst vorbei, aber es macht doch Niemand mehr freiwillig Rückschritte…
jo Klassenchsts sind schwer. hatte das bei mir auch gehabt. war jemand der kein WhatsApp genutzt hatte und wurde letzen Endes durch diese Gruppenchatsnormalie dazu gezwungen. war halt ganz hilfreich wenn man krank war wurde der Kram der an dem Tag/der Woche/ duchgenommen wurde
bequem abfotografiert von der Tafel und in die Gruppe geschickt.
Niemand brauch Klassen Chats die sind datenschutzrechtlich eh verboten. Man denke an Homeschoolikg während drr Pandemie die in Bayern verboten wurde via Teams da bayrische Amish People und Bedenkenträger dies gerichtlich erstritten
Klasenchats sind in Deutschland Verboten. DSGVO lässt grüssen. Hausaufgaben Heft und Briefe sowie Elternabende reichen.
Die Lebensrealität zeigt allerdings, dass quasi jede Klasse ihren Chat hat, was da privat initiiert wird, kannst du schwer kontrollieren.
Dafür gibt es Unterlassungserklärung, Abmahnung und Schadenersatz für den der es initiiert hat bis hin zum Landesdatenschutzbeauftragten.
Ein Admin und entsprechenden Störer gibt es immer der abgemahnt werden kann.
Im Notfall Schulverwaltungsamt einschalten.
Ich weiß nicht, ob du weißt, wovon wir hier reden?! Es geht um Chats unter Kindern von Kindern in ihrer Freizeit initiiert. Keiner von diesen ist strafmündig. Das, was du da sagst, ist keinerlei Lösung, denn die Lebensrealität zeigt, das Millionen Kinder in solchen Chats sind.
Ich verstehe bis heute nicht, warum eltern ihren kindern smartphones kaufen und tür und tor diesem cybermobbing öffnen. nein, kinder brauchen kein whatsapp, kein social media und sollen auch nicht 40h die Woche in diesen süchtig machenden tools verbringen.
wenn man schon „erreichbarkeit“ für die eltern gewährleisten will, dann reichen feature-phones. Ich hoffe, dass der ganze müll tatsächlich verboten wird oder extrem stark reguliert, bis mein Kind in das entsprechende alter kommt.
finde es immer so abartig, wenn ich morgens oder mittags unterwegs bin und sehe, wie kinder an der bushaltestelle nur ins handy starren oder sogar beim gehen nach hause oder zur schule den bildschirm vor der nase haben, um sich irgendwelche Reals von möchtegern-stars reinziehen.
und bevor es als pseudo-argument kommt: medienbildung zu hause ist schön und gut aber der gruppendruck, zwang, ausschluss tut einen größeren anteil daran, die kids da hinein zu ziehen. da können die eltern sich noch so sehr bemühen.
Reals von möchtegern-stars 👍🏻🤢
Ich habe tatsächlich etwas Hoffnung. Bei uns steht im Sommer der erste Schulwechsel an und bis vor kurzem war es quasi Naturgesetz, dass es zur 5. Klasse das Smartphone gibt. Außenseiter soll das eigene Kind auch nicht sein. Aber langsam dreht sich das Bild und es gibt schon eine kritische Masse an Kindern, die ohne Smartphone auf die neue Schule gehen werden.
Das Pendel schwingt langsam zurück und unsere Kinder werden hoffentlich vom Schlimmsten verschont bleiben.
Was auch viele vergessen, die Ihren Kinder Whatsapp zur Nutzung anbieten.
Whatsapp ist auch erst ab 12 J. Daher neben Schule auf Eltern in Verantwortung ziehen.