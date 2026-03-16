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WhatsApp öffnet Chats für Nichtnutzer

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WhatsApp (KI)

Der Messenger WhatsApp führt eine neue Funktion ein, mit der Nutzer auch mit Personen ohne WhatsApp-Konto chatten können.

Die Funktion nennt sich laut WABetaInfo „Guest Chats“. Nutzer können dabei einen Einladungslink erstellen, über den andere Personen einen Chat im Browser öffnen können. Ein WhatsApp-Konto oder die Installation der App sind dafür nicht erforderlich.

Die Einladung wird im Bereich „Freund einladen“ erzeugt und kann per SMS, E-Mail oder über andere Messenger geteilt werden. Öffnet der Empfänger den Link, kann er laut Unternehmensangaben wählen, ob er WhatsApp installieren oder als Gast direkt über WhatsApp Web weiterchatten möchte.

WhatsApp testet Guest Chats für Gespräche ohne Konto

Nach Angaben der Quelle generiert WhatsApp beim Start eines Gäste-Chats eine eigene Kennung, die zur Erstellung des Verschlüsselungsschlüssels dient. Die Unterhaltung ist demnach weiterhin Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Teilnehmer können die Verschlüsselung über Sicherheitscodes oder QR-Codes überprüfen.

Gäste müssen vor dem Start lediglich einen Namen eingeben, der auch ein Pseudonym sein kann. WhatsApp weist jedoch darauf hin, dass Gäste nicht verifiziert werden. Wer den Einladungslink erhält oder weiterleitet, könnte theoretisch auch von einer anderen Person genutzt werden.

Einschränkungen bei Gäste-Chats

  • Keine Gruppenunterhaltungen möglich
  • Keine Medien, Dateien oder Sprachnachrichten
  • Keine Sprach- oder Videoanrufe
  • Chats verfallen nach zehn Tagen Inaktivität

Die Funktion wird derzeit nur für einige Nutzer der aktuellen WhatsApp-Beta-Versionen auf Android und iOS freigeschaltet. Wann Gästechats für alle Nutzer verfügbar sein werden, hat WhatsApp bislang nicht angekündigt.

Ich halte die Funktion für einen logischen Schritt, weil sie Hürden für Erstkontakte reduziert und gleichzeitig neue Nutzer an den Dienst heranführen kann.

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5. März 2026 | Jetzt lesen →

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