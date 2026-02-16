Handel

Kleinanzeigen kooperiert mit Uber: Lieferung in 90 Minuten geplant

Kleinanzeigen

Die Plattform Kleinanzeigen plant laut einem App-Hinweis eine neue Lieferfunktion in Kooperation mit Uber Direct.

In der App ist ein Dialog aufgetaucht, der auf ein kommendes Feature verweist. Demnach arbeitet das Unternehmen derzeit an einer Option, mit der Nutzer ihre Einkäufe über den Partner Uber Direct zustellen lassen können. Als Lieferzeit werden unter 90 Minuten genannt, die Kosten sollen laut Hinweis 8 Euro betragen.

Lieferoption mit Uber Direct in der Kleinanzeigen-App geplant

Der Hinweis erscheint im Rahmen einer Umfrage innerhalb der App. Dort heißt es, dass noch an der Funktion gearbeitet wird und die Nutzer um Feedback gebeten werden, um das Angebot weiterzuentwickeln. Ein von uns angefertigter Screenshot dokumentiert den entsprechenden Dialog.

App-Umfrage enthüllt neues Lieferfeature | Bild: mobiFlip.de

Wann die neue Lieferfunktion offiziell eingeführt wird, ist derzeit nicht bekannt. Aus meiner Sicht ist dieser Schritt nachvollziehbar, da schnelle Zustellungen im Onlinehandel zunehmend erwartet werden und es bei Kleinanzeigen zahlreiche Produkte gibt, bei denen das sinnvoll wäre.

