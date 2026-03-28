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Kodak stellt Bridge-Kamera PIXPRO AZ653 vor

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Die Marke Kodak stellt mit der PIXPRO AZ653 eine Bridge-Kamera für Einsteiger vor.

Die Kamera soll laut Unternehmensangaben eine Brücke zwischen Kompakt- und Spiegelreflexkameras schlagen. Sie kombiniert erweiterte Funktionen mit vergleichsweise einfacher Bedienung und richtet sich vor allem an Hobbyfotografen.

Der integrierte optische Zoom fällt besonders groß aus (65x) und soll sowohl entfernte Motive als auch Alltagsszenen abdecken. Ergänzt wird dies durch ein Weitwinkelobjektiv, wodurch die Kamera für Reisen, Natur- und Sportaufnahmen geeignet sein soll.

Kodak PIXPRO AZ653: Ausstattung und Funktionen im Überblick

Technische Daten:

  • 65-facher optischer Zoom
  • 20-Megapixel-Sensor
  • Integrierte optische Bildstabilisierung
  • Full-HD-Video mit 1080p
  • Großes, schwenkbares 3-Zoll-LC-Display
  • Intelligente Motiv- und Aufnahmemodi
  • Wlan-Steuerung über iOS™-/Android™-Smartphones
  • 24-mm-Weitwinkelobjektiv
  • Serienaufnahmen mit 5 Bildern pro Sekunde

Zusätzlich bietet das Modell verschiedene automatische und manuelle Aufnahmemodi. Eine WLAN-Funktion ermöglicht laut Hersteller die Steuerung über Smartphones. Die Markteinführung ist für April 2026 geplant, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 399,99 Euro.

Ich sehe hier eine typische Einsteigerkamera mit starkem Zoom und vielen Automatiken, die vor allem Nutzer anspricht, die mehr wollen als eine Kompaktkamera, aber keine komplexe Systemkamera benötigen.


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