Smart Home

Kommt Anfang 2026: Das soll der erste Apple Home Hub kosten

Apple Homepod Display

Apple wollte schon im Frühjahr 2025 eine Art „HomePod mit Display“ auf den Markt bringen, doch dann kamen die Probleme mit Siri und nicht nur die Neuerungen für Siri, auch der „Home Hub“, wie ihn Mark Gurman bezeichnet, wurden verschoben.

Ein Marktstart ist jetzt ein Jahr später geplant und die Bloomberg-Quelle spricht von 350 Dollar. Apple weiß, dass das sehr teuer für einen Speaker mit Display ist, der vor allem auch nur knapp 7 Zoll hat, und will die Kosten daher auch senken.

Es wäre allerdings möglich, dass erst zukünftige Modelle günstiger sind.

Apple Home Hub kommt in zwei Versionen

Zum Start gibt es zwei Versionen, das 7 Zoll große Display ist dabei immer die Basis. Eine Version ist eher für die Wand gedacht, die anderen für den Tisch, sie kommt mit dem Speaker. Das „Tablet“, welches quasi ein quadratisches iPad mini ist, besitzt eine Kamera für FaceTime und kann Personen im Haushalt erkennen.

2026 werden wir neben diesem Apple Home Hub auch Sicherheitskameras und eine smarte Türklingel sehen und für 2027 ist weiterhin eine bessere Version mit einer Art „Roboterarm“ vorgesehen. Apple wird Anfang nächsten Jahres also eine neue Offensive im Smart Home starten und dabei auf ein neues Siri und KI setzen.

Lasst uns Apple TV in Apple TV auf dem Apple TV schauen

Apple verkündete gestern, dass Apple TV+ nicht mehr Apple TV+ heißt, sondern in Apple TV umbenannt wird. Damit heißt der…

14. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

