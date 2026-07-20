Mobilität

Statement von Volvo: Klare Ansage für Deutschland

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Volvo musste in den letzten Monaten durchaus Federn in Deutschland lassen und blickte auf rückläufige Verkaufszahlen. Doch das will man nicht hinnehmen, so René Müller von Volvo Cars Deutschland im Gespräch mit der Automobilwoche.

Letztes Jahr lag der Marktanteil bei etwa 2 Prozent in Deutschland, da ist man im Moment noch von entfernt. Doch das ist das Ziel für Ende des Jahres, bei Volvo beginnt jetzt also eine „Aufholjagd“. Doch das ist nur der Anfang für Deutschland.

Bis zum Ende des Jahrzehnts will man sich auf 3 Prozent steigern, im Vergleich zu jetzt also in etwa verdoppeln. Dies will Volvo vor allem mit Elektroautos erreichen, die hier sehr gefragt sind, vor allem der neue EX60 dürfte der Bestseller werden.

Die Zeichen stehen gut, denn die Bestellungen übertreffen „unseren Erwartungen“ und neben dem Flottenmarkt will Volvo im Privatsektor aktiver werden. Der EX60 ist eine gute Grundlage, die anderen Elektro-SUVs im Lineup könnten langsam aber auch ein Upgrade vertragen, denn sie nutzen weiterhin die alte SPA-Plattform.

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20. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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