Unterhaltung

Komplett überflüssig? Harry Potter startet 2026 als HBO-Serie

Autor-Bild
Von
Google News
|

Bei Warner kam man vor einer Weile auf die Idee, dass es noch eine Serie für die Geschichte von Harry Potter benötigt und fackelte nicht lange und machte sich an die Umsetzung. An Weihnachten 2026 startet Harry Potter exklusiv bei HBO Max.

Diese Woche wurde der erste Trailer für Harry Potter und der Stein der Weisen bei YouTube veröffentlicht. Dieser sieht jetzt nicht schlecht aus, aber für mich wirkt das komplett überflüssig, denn es sieht aus, als hätte jemand die Szenen aus dem Film nachgespielt. Das wirkt fast wie ein Fan-Video, in dem man den Film nachstellt.

Was für mich die Frage nach dem „Warum?“ aufwirft, die ich mir natürlich auch beantworten kann, es geht um Geld, um nichts anderes. Doch als jemand, der oft für ein Remake ist und sowas mag, finde selbst ich diesen Schritt überflüssig.

Doch die Serie kommt und sie wird uns viele Jahre begleiten, auch ein Grund für Warner, denn so hat man jedes Jahr an Weihnachten einen „spannenden“ Inhalt für HBO Max. Kann ich ja alles verstehen, ich hätte mir dann nur ein neues Spin-off gewünscht, was eine andere Geschichte erzählt, diese hier ist komplett auserzählt.

Sennheiser Momentum Header

Sennheiser: Die Zukunft der Kopfhörer steht auf dem Spiel

Die Kopfhörer und Konsumentenprodukte von Sennheiser sind wohl nicht der große Gewinnbringer, den man sich erhofft hat, daher möchte sich…

25. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Komplett überflüssig? Harry Potter startet 2026 als HBO-Serie
Weitere Neuigkeiten
Tesla bestätigt ein „cooles“ und neues Elektroauto
in Mobilität
Nintendo Switch 2 Neu Header
Nintendo macht physische Switch-Spiele teurer
in Gaming
Nothing Phone 3a Lite: März-Sicherheitsupdate veröffentlicht
in Firmware
Apple Studio Display and Studio Display XDR erhalten das erste Firmware-Update
in Firmware
comdirect lockt mit 100 Euro Bonus und starken Zinsen für 6 Monate
in Fintech
SwitchBot erweitert KI Hub um neue Funktionen und API
in Smart Home
Samsung greift das Apple iPhone Ultra an
in Smartphones
Sennheiser Momentum Header
Sennheiser: Die Zukunft der Kopfhörer steht auf dem Spiel
in Audio
AirPods Max 2: Apple hat sich ein besonderes Datum ausgesucht
in Audio
waipu.tv Osteraktion mit HBO Max – Streaming-Bundle für 6,99 Euro monatlich
in Schnäppchen | Update