Komplett überflüssig? Harry Potter startet 2026 als HBO-Serie

Bei Warner kam man vor einer Weile auf die Idee, dass es noch eine Serie für die Geschichte von Harry Potter benötigt und fackelte nicht lange und machte sich an die Umsetzung. An Weihnachten 2026 startet Harry Potter exklusiv bei HBO Max.

Diese Woche wurde der erste Trailer für Harry Potter und der Stein der Weisen bei YouTube veröffentlicht. Dieser sieht jetzt nicht schlecht aus, aber für mich wirkt das komplett überflüssig, denn es sieht aus, als hätte jemand die Szenen aus dem Film nachgespielt. Das wirkt fast wie ein Fan-Video, in dem man den Film nachstellt.

Was für mich die Frage nach dem „Warum?“ aufwirft, die ich mir natürlich auch beantworten kann, es geht um Geld, um nichts anderes. Doch als jemand, der oft für ein Remake ist und sowas mag, finde selbst ich diesen Schritt überflüssig.

Doch die Serie kommt und sie wird uns viele Jahre begleiten, auch ein Grund für Warner, denn so hat man jedes Jahr an Weihnachten einen „spannenden“ Inhalt für HBO Max. Kann ich ja alles verstehen, ich hätte mir dann nur ein neues Spin-off gewünscht, was eine andere Geschichte erzählt, diese hier ist komplett auserzählt.