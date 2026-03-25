Sennheiser: Die Zukunft der Kopfhörer steht auf dem Spiel
Die Kopfhörer und Konsumentenprodukte von Sennheiser sind wohl nicht der große Gewinnbringer, den man sich erhofft hat, daher möchte sich die Sonova Holding AG schon wieder davon trennen. Die Sparte wurde vor etwa fünf Jahren übernommen.
Sonova gibt an, dass man sich mehr auf Hörgeräte konzentrieren möchte, aber man würde Sennheiser sicher nicht abgeben, wenn die Sparte lukrativ wäre. Ein Käufer ist noch nicht gefunden und bis es so weit ist, wird man die Produkte noch pflegen.
Der Markt für Kopfhörer ist hart umkämpft und für viele Marken nicht mehr lukrativ, denn Apple und Co. sind sehr dominant geworden und nutzen das Ökosystem für ihren Vorteil aus. Vor einer Weile trennte sich beispielsweise auch Jabra davon.
Die Qualität der Produkte spielt dabei am Ende keine große Rolle, gegen Apple oder Samsung hat man einfach kaum eine Chance. Es würde mich daher nicht wundern, wenn die Marke Sennheiser irgendwann auch aus diesem Bereich verschwindet.
Sonova hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen beabsichtigt, diesen Geschäftsbereich zu veräußern und sich künftig auf den Bereich Hörgeräte zu konzentrieren. Diese Trennung passt auch gut zu unserer strategischen Ausrichtung, da wir Produkte in Schlüsselkategorien wie audiophile und Premium-Kopfhörer sowie Heim-Audio entwickeln. Unser nächster Schritt besteht darin, den richtigen neuen Eigentümer zu finden. Während wir dies tun, ändert sich unser Tagesgeschäft nicht: Wir werden unsere Produkte wie geplant weiterentwickeln und betreuen, und auch die Garantieleistungen sowie der Kundenservice bleiben unverändert.
Keine gute Entwicklung.
Sehe ich ähnlich – es sei denn die Kopfhörer sind so fertig entwickelt, das man auch ältere Modelle noch sehr viele viele Jahre nutzen kann -> Und selbst dann haste das Problem mit Ersatzteilen etc.