Sennheiser: Die Zukunft der Kopfhörer steht auf dem Spiel

Die Kopfhörer und Konsumentenprodukte von Sennheiser sind wohl nicht der große Gewinnbringer, den man sich erhofft hat, daher möchte sich die Sonova Holding AG schon wieder davon trennen. Die Sparte wurde vor etwa fünf Jahren übernommen.

Sonova gibt an, dass man sich mehr auf Hörgeräte konzentrieren möchte, aber man würde Sennheiser sicher nicht abgeben, wenn die Sparte lukrativ wäre. Ein Käufer ist noch nicht gefunden und bis es so weit ist, wird man die Produkte noch pflegen.

Der Markt für Kopfhörer ist hart umkämpft und für viele Marken nicht mehr lukrativ, denn Apple und Co. sind sehr dominant geworden und nutzen das Ökosystem für ihren Vorteil aus. Vor einer Weile trennte sich beispielsweise auch Jabra davon.

Die Qualität der Produkte spielt dabei am Ende keine große Rolle, gegen Apple oder Samsung hat man einfach kaum eine Chance. Es würde mich daher nicht wundern, wenn die Marke Sennheiser irgendwann auch aus diesem Bereich verschwindet.