Kostenvergleich: Warum das Smartphone das Festnetz kaum ersetzen kann

Das Vergleichsportal Verivox kommt zu dem Ergebnis, dass ein Festnetzanschluss für viele Haushalte wirtschaftlicher ist.

Laut einer Marktanalyse von Verivox ist ein ausschließlicher Internetzugang über das Mobilfunknetz häufig teurer als ein klassischer Festnetzanschluss. Während günstige Festnetztarife in den ersten 24 Monaten durchschnittlich rund 18 Euro pro Monat kosten, sind unbegrenzte Mobilfunktarife mit vergleichbarer Geschwindigkeit laut Unternehmensangaben mit rund 32 Euro monatlich deutlich teurer.

Festnetz und Mobilfunk im Kostenvergleich

Verivox weist außerdem darauf hin, dass ein Festnetzanschluss in der Regel das WLAN für den gesamten Haushalt bereitstellt. Darüber lassen sich neben Smartphones und Laptops auch Smart-TVs, Drucker oder andere vernetzte Geräte nutzen. Ohne WLAN müssten diese Geräte über mobile Hotspots oder Router verbunden werden, was zusätzlichen Aufwand und gegebenenfalls weitere Kosten verursacht.

Wichtige Punkte der Analyse:

Festnetzanschlüsse sind laut Verivox meist günstiger.

Mobilfunktarife mit hoher Geschwindigkeit kosten deutlich mehr.

Mobile Router eignen sich laut Analyse eher für den gelegentlichen Einsatz.

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit können Festnetzpreise deutlich steigen.

Die meisten Mobilfunktarife ohne unbegrenztes Datenvolumen werden nach Erreichen der Grenze stark gedrosselt. Das gelte auch für viele Tarife mit mobilen Routern. Gleichzeitig empfiehlt das Vergleichsportal, nach dem Ende der Mindestvertragslaufzeit die Preise zu prüfen, da Rabatte häufig auslaufen und sich die monatlichen Kosten erhöhen können.

Ich halte den Vergleich für nachvollziehbar und wenig überraschend, weil neben dem Preis auch die Nutzung mehrerer Geräte im Haushalt berücksichtigt wird. Da die Untersuchung von einem Vergleichsportal stammt, sollten die Ergebnisse dennoch im Zusammenhang mit der gewählten Methodik betrachtet werden.

Methodik (Klicken zum Anzeigen)

Die im Folgenden genannten Tarife wurden am 03.06.2026 online abgerufen. Aus den drei günstigsten Internettarifen wurde ein Mittelwert gebildet.

Günstigste unlimitierte Handy-Flatrate (ohne Pflicht zum Nachbuchen): Sim4me, Allnet Unlimited 5G Smart O2 Aktion, Effektivpreis 18,40 Euro im Monat (15 Mbit/s).

Günstigste unlimitierte Handy-Flatrate mit vergleichbarem Speed: O2 Mobile Unlimited M, Effektivpreis 31,65 Euro im Monat (100 Mbit/s).

Günstigster Glasfasertarif: Pyur Pure Speed 250, Effektivpreis 17,07 Euro im Monat (250 Mbit/s).

Günstigster Kabel-Internettarif: Vodafone GigaZuhause 150 Kabel, Effektivpreis 19,57 Euro im Monat (150 Mbit/s).

Günstigster DSL-Tarif: Telekom MagentaZuhause M, Effektivpreis 17,28 Euro (50 Mbit/s).

Zeitlich befristete Aktionen, etwa im Vorfeld der Fußball-WM, sind nicht berücksichtigt. Ab dem 25. Monat können die Preise abweichen.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

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