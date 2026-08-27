Mobilität

VW ID Tiguan: Video zeigt das neue Elektroauto

Oliver Schwuchow
Von

Volkswagen stellt den VW ID.5 ein und macht aus dem Nachfolger des VW ID.4 den VW ID Tiguan, das ist seit Anfang des Jahres von offizieller Seite bestätigt. Es wird noch ein paar Wochen bis zur Weltpremiere dauern, aber das Marketing beginnt.

Nach ersten Fotos von einem Erlkönig, den Volkswagen einigen Medien bereits vorab gezeigt hat, gibt es jetzt auch ein kurzes Video. Darin sieht man den VW ID Tiguan auch getarnt, aber noch besser, mit Lichtern und vor allem auch von hinten.

Macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck und wird das vielleicht wichtigste Elektroauto der Marke im nächsten Jahr, denn der Tiguan ist als Verbrenner wichtig und der ID.4 war bisher der ID-Bestseller, da sind die Erwartungen noch höher.

Es sind keine leichten Zeiten für den Konzern, da ist es umso wichtiger, dass die neuen und kompakten Stromer gut ankommen, wonach es aussieht, und das große Upgrade der alten Modelle ebenso. Optik und Technik sind aber nur ein Faktor, ich bin mal gespannt, wie Volkswagen den VW ID Tiguan ab 2027 einpreisen wird.

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