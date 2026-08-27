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GTA 6: Es geht offiziell los, das Marketing hat begonnen

Oliver Schwuchow
Von
Gta 6 Jason Duval

Die Leaks haben Rockstar einen kleinen Schlag verpasst und waren ärgerlich, auch wenn sie keinen Einfluss auf den Ablauf haben werden. Heute um 21 Uhr deutscher Zeit geht dann der „ausführliche Blick“ auf GTA 6 exklusiv bei Netflix online.

Laut Netflix sind 26 Minuten veranschlagt, mehr als genug Zeit für eine erste und ausführliche Preview, ältere Hinweise deuteten auf eine dreiteilige Reihe hin, da kommt also noch mehr. Das Material, was wir heute sehen, stammt von der PS5, das hat Netflix verraten. Mal schauen, ob es Details zur PS5 Pro geben wird.

Aber es bleibt nicht bei dieser Preview, denn zahlreiche Medien haben diese Woche verraten, dass sie letzten Monat bei Rockstar waren. Im Laufe der Woche kommt noch viel mehr, auch exklusive Inhalte sind bereits für das Wochenende bestätigt.

Es hat lange gedauert und der Sommer neigt sich dem Ende, aber Rockstar hat tatsächlich eine großes Marketingkampagne für Herbst geplant. Angeblich wird man auch Orte wie den Flughafen in Miami komplett mit GTA-Material bestücken.

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