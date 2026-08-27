Unterhaltung

Prime Video bringt Bestseller-Roman als Film auf den Bildschirm

René Hesse
Von

Prime Video veröffentlicht „Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe“ am 23. September 2026 weltweit exklusiv.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen New-York-Times-Bestseller von Ali Hazelwood. Prime Video hat nun den offiziellen Trailer zur romantischen Komödie mit Lili Reinhart und Tom Bateman veröffentlicht.

Fake-Beziehung zwischen Doktorandin und Professor

Im Mittelpunkt steht die Doktorandin Olive Smith, gespielt von Lili Reinhart. Um ihrer Freundin zu beweisen, dass sie über ihren Schwarm hinweg ist, küsst sie spontan den gefürchteten Professor Adam Carlsen, den Tom Bateman spielt. Daraus entsteht eine vereinbarte Fake-Beziehung, deren Grenzen zunehmend verschwimmen.

Die wichtigsten Details zur Bestseller-Verfilmung:

  • Streamingstart ist weltweit am 23. September 2026.
  • Lili Reinhart und Tom Bateman spielen die Hauptrollen.
  • Claire Scanlon übernimmt die Regie.
  • Sarah Rothschild schrieb das Drehbuch.

Zum weiteren Cast gehören Rachel Marsh, Nicholas Duvernay, Jaboukie Young-White und Arty Froushan. Produziert wird der Film von Elizabeth Cantillon für The Cantillon Company gemeinsam mit MRC.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.


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