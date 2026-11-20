Volkswagen: Ein „Konflikt, der tiefe Spuren im Konzern hinterlassen wird“
Es geht in die harte Phase der Verhandlungen im VW-Konzern, das Management stellt erste Forderungen an die Arbeitnehmer. Dazu gehören Nullrunden für 2027 und 2028, die tarifliche Zusatzvergütung und sogar die Arbeitszeiten, die „nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden können“, so VW.
Man bereitet sich auf eine harte Auseinandersetzung vor und Kritik kam auch sehr schnell von Thorsten Gröger (IG Metall). Der Vorstand würde damit den Arbeitern „mit dem Messer in den Rücken“ fallen, es könnte den ganzen Konzern spalten:
Das wird kein Sturm im Wasserglas, der sich bis Jahresende legt. Das wird ein zäher, erbitterter und kräftezehrender Konflikt, der tiefe Spuren im Konzern hinterlassen wird.
Große Worte, aber auch große Einsschnitte, beide Seiten gehen also direkt in die Offensive, die IG Metall fordert sogar fünf Prozent mehr Entgelt. Nächste Woche geht es los, am Dienstag starten die Verhandlungen und eine zweite Runde, zu der es sicher kommen wird, ist als Jahresabschluss für den 15. Dezember geplant.
Sollten die Fronten verhärtet bleiben, sind ab dem 1. Januar 2027 erste Warnstreiks in den VW-Werken möglich, denn die Friedenspflicht endet am 31. Dezember.
Volkswagen und „die gute alte Zeit“
Volkswagen selbst spricht von einer nie dagewesenen Krise, in der man dringend sparen müsse, die Arbeitnehmer wollen aber nicht, dass das auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Ohne Einschnitte wird es aber nicht gehen, denn der deutsche Standort ist zu teuer. Aber mit Sparmaßnahmen beim Personal ist es nicht getan.
Es fehlt immer noch eine Vision für die Zukunft im Konzern und man merkt, dass da „oben“ Chaos herrscht und man nicht bereit für notwendige Risiken ist. Kürzungen beim Personal und ein Fokus auf die „gute alte Zeit“ wird kurzfristig vielleicht die Zahlen aufbessern, das Kernproblem von Volkswagen als Konzern aber nicht lösen.
Ich weiß, dass der Vergleich mit Nokia hinkt, aber wir sind in einer Disruption dieser Branche, wie sind an dem Punkt, an dem sich Nokia damals für den falschen Weg entschieden hat und das Blatt finanziell noch Wenden konnte, aber auf das falsche Pferd setzte. Jetzt wird sich zeigen, ob das VW-Management klüger vorgeht.
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Unterm Strich stehen da Lohnsenkungen von ca. 20% auf den Tablett. Bin da wirklich gespannt. Das Jahresbrutto eines normalen Montagearbeiters bei VW liegt mit etwas über 50000€ ziemlich genau im Durchschnitt eines gesamtdeutschen Arbeitnehmers. Wenn man bei VW jetzt davon philosophiert die Löhne auf das Niveau anderer europäischer Standorte (Spanien, Polen, Tschechien) anzupassen, sollte man wohl auch erwähnen, das in diesen genannten Ländern die Lebenshaltungskosten 25-30% niedriger sind.
Ausserdem sind die ca. 13% Lohnkosten am Endpreis eines zb 40000€ teueren Autos auch nicht das Problem. Selbst wenn man die Löhne um 10% kürzt, sind das am Ende etwas um die 500€… also 39500.
btw. wenn VW gegenüber der IGM damit durchkommt, dann ist das ein Paradebeispiel für künftige Tarifverhandlungen auch in anderen Branchen und kein gutes Zeichen für die Lohnentwicklung in Deutschland generell.
Natürlich ist der Lohnanteil am Fahrzeugpreis nicht das Problem. Es geht darum, so viel Geld rauszupressen, dass man investieren und gleichzeitig satte Dividenden an Porsche & Piech überweisen kann. Die jammern ganz schön in letzter Zeit.
Ich bin mal gespannt, wann allen Beschäftigten klar wird, dass dies der größte Angriff auf die Tarifautonomie der letzten 100 Jahre ist. Bei Volkswagen liegen die Karten aktuell auf dem Tisch:
– Nullrunden in 2027 und 2028 –> keine Kompensation der Inflation. NULL
– Kürzungsmöglichkeiten bei Weihnachtsgeld und Tariflichen Zusatzzahlungen. Verlust von 0,75 Monatsgehältern.
– 40h anstelle von 35h-Woche OHNE Lohnausgleich –> Das entspricht einer Lohnsenkung von 14,3 Prozent
– Streichung von VW-eigenen Sonderleistungen
und so weiter und so fort.
Geht das bei VW im speziellen und in der Metall- und Elektroindustrie im allgemeinen so durch und rechnet man dann noch die Kürzungen auf Bundesebene und die Aufschläge bei Kommunalsteuern und -abgaben dazu, wird das insbesondere für untere und mittlere Lohngruppen ein ganz beschissenes Jahr. Dazu kommt der Signaleffekt an alle anderen Arbeitgeberverbände hier entsprechend gleichzuziehen.
Und möge keiner jetzt kommen mit ach so hohen Lohnkosten in Deutschland.
1. Haben wir uns noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik durch Lohndumping ausgezeichnet. Die deutsche Wirtschaft war immer ein Hochlohnland und hat ihre Stärken durch Innovation und Produktivität ausgespielt.
2. Wer den Geschäftsbericht der Volkswagengruppe liest, wird in der Begründung der Verluste Lohnkosten vergeblich suchen. Schuld sind Abschreibungen auf Porsche, Fehleinschätzungen in der Modellpolitik (insbesondere in China !!! und Asien) und die Zollpolitik. Dazu kommen Managementfehler und hohe Kosten wegen des Abgasskandals.
3. Hat sich das Management noch im Juni selbst „belohnt“ in dem der Zielerreichungsgrad von 100 Prozent neu tariert wurde. Anstelle von 5,8 Prozent sind nun nur noch 3,8 Prozent Rendite notwendig.
Aber die Mitarbeiter sind mit ihren hohen Löhnen schuld. Kannst Du Dir nicht mehr ausdenken.
Dein Kommentar hebt sich wohltuend von der Unterkomplexität des Artikels ab – danke!
Was mich besonders irritiert bei den Management-Forderungen:
Bei guter Auftragslage sollen die Mitarbeiter mehr arbeiten, aber nicht mehr Geld bekommen. Bei schlechter Auftragslage sollen sie entsprechend weniger arbeiten und weniger Geld bekommen. Fair und gerecht wäre das nur, wenn sie auch mehr bekämen, wenn sie mehr arbeiteten, aber das soll es ja nicht mehr geben. Das Geschäftsrisiko geht hier voll zulasten der Arbeitnehmer.
Man kann aus meiner Sicht durchaus einige Leistungen streichen oder reduzieren, die über das Niveau der anderen tarifgebundenen Industrieunternehmen in D hinausgehen, aber fair sollte es schon bleiben.
Fair sind alle Forderungen nicht, vor allem mit den Hintergrund, dass der Vorstand sich ja seinen Bonus sichert, indem er seine Bemessungsgrenze direkt auf die aktuelle Rendite abgesenkt hat, die für die Bemessung der Mitarbeiter deutlich zu niedrig ist. Bei VW würden sicher viele noch Einschnitte hinnehmen, wenn der Vorstand und das Management mit gutem Beispiel vorangehen würde. Aber wie hatte 2024, wo es die letzten Einschnitte gab, gesagt, meine 30 Millionen Bonus sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und deswegen könnte er sich die Taschen weiterhin vollstopfen.
Ich glaube bei VW wäre eine Diskussion über die „besonderen“ Boni bei VW sicher ein Thema übe das Gewerkschaft und Betriebsrat am Ende reden würden. Auch über die 20 Minuten Zusatzpause ließe sich sicher verhandeln. Aber auch da würde ich schon erwarten, dass es sich gleichmäßig verteilen sollte. Also auch entsprechende Einschnitte beim Management. Aber es geht ja tatsächlich um viel mehr. Es werden echte Einschnitte gefordert, die sich auf die Grundsubstanz auswirken.
Und dann muss man vielleicht auch noch eins erwähnen, weil ja T-Zug und Transformationsgeld immer als eine überbordende Zulage bezeichnet werden. Es handelt sich dabei ja um anteilige Zusatzgehälter. Im Zeitraum 2018 bis 2023 gab es bereits KEINE wirksamen Erhöhungen der Entgelttabellen. Die Gewerkschaften haben ja bereits demonstriert, dass sie zu Zugeständnissen bereit sind. In dem Zeitraum 2018 bis 2023 sind allerdings die AT (außertariflichen) Gehälter deutlich höher gestiegen als die Gehälter der tariflichen Angestellten – wenn man die oben genannten Zulagen auf das Monatsentgelt umlegen würde. Es geht also um echte Einschnitte!
Bei der Volkswagen AG, bei der es ja jetzt dies Forderungen gibt, gibt es noch nicht einmal ein Weihnachtsgeld, dafür gibt oder gab es immer den Bonus.