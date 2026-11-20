Es geht in die harte Phase der Verhandlungen im VW-Konzern, das Management stellt erste Forderungen an die Arbeitnehmer. Dazu gehören Nullrunden für 2027 und 2028, die tarifliche Zusatzvergütung und sogar die Arbeitszeiten, die „nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden können“, so VW.

Man bereitet sich auf eine harte Auseinandersetzung vor und Kritik kam auch sehr schnell von Thorsten Gröger (IG Metall). Der Vorstand würde damit den Arbeitern „mit dem Messer in den Rücken“ fallen, es könnte den ganzen Konzern spalten:

Das wird kein Sturm im Wasserglas, der sich bis Jahresende legt. Das wird ein zäher, erbitterter und kräftezehrender Konflikt, der tiefe Spuren im Konzern hinterlassen wird.

Große Worte, aber auch große Einsschnitte, beide Seiten gehen also direkt in die Offensive, die IG Metall fordert sogar fünf Prozent mehr Entgelt. Nächste Woche geht es los, am Dienstag starten die Verhandlungen und eine zweite Runde, zu der es sicher kommen wird, ist als Jahresabschluss für den 15. Dezember geplant.

Sollten die Fronten verhärtet bleiben, sind ab dem 1. Januar 2027 erste Warnstreiks in den VW-Werken möglich, denn die Friedenspflicht endet am 31. Dezember.

Volkswagen und „die gute alte Zeit“

Volkswagen selbst spricht von einer nie dagewesenen Krise, in der man dringend sparen müsse, die Arbeitnehmer wollen aber nicht, dass das auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Ohne Einschnitte wird es aber nicht gehen, denn der deutsche Standort ist zu teuer. Aber mit Sparmaßnahmen beim Personal ist es nicht getan.

Es fehlt immer noch eine Vision für die Zukunft im Konzern und man merkt, dass da „oben“ Chaos herrscht und man nicht bereit für notwendige Risiken ist. Kürzungen beim Personal und ein Fokus auf die „gute alte Zeit“ wird kurzfristig vielleicht die Zahlen aufbessern, das Kernproblem von Volkswagen als Konzern aber nicht lösen.

Ich weiß, dass der Vergleich mit Nokia hinkt, aber wir sind in einer Disruption dieser Branche, wie sind an dem Punkt, an dem sich Nokia damals für den falschen Weg entschieden hat und das Blatt finanziell noch Wenden konnte, aber auf das falsche Pferd setzte. Jetzt wird sich zeigen, ob das VW-Management klüger vorgeht.

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