Die deutsche Autoindustrie steckt in Schwierigkeiten, während chinesische Hersteller zunehmend auf den europäischen Markt drängen. Ein kleiner Videotipp.

Eine neue Reportage von SPIEGEL TV beschäftigt sich mit diesem Wandel und der Frage, ob günstige chinesische Autos inzwischen eine ernsthafte Alternative zu deutschen Modellen darstellen. Dabei geht es nicht nur um Preise, sondern auch um Technik und die strategischen Fehler etablierter Hersteller.

Die Ausgangslage ist für die deutsche Autoindustrie alles andere als angenehm. Schwache Absatzzahlen, hohe Produktionskosten, Handelskonflikte und Managementfehler setzen den Unternehmen zu. Hinzu kommen die Herausforderungen beim Umstieg auf Elektromobilität.

Chinesische Autobauer erhöhen den Druck auf VW, BMW und Mercedes

Chinesische Automarken konkurrieren längst nicht mehr ausschließlich über günstige Preise. Ihre Fahrzeuge gelten zunehmend als technisch ausgereift und werden gezielt auf die Anforderungen europäischer Kunden zugeschnitten.

Besonders deutlich wird die Entwicklung bei BYD. Der chinesische Hersteller baut in Ungarn sein erstes europäisches Werk, dessen Serienfertigung bald beginnen soll. Währenddessen beschäftigen sich deutsche Hersteller wie Volkswagen, Porsche, BMW und Mercedes mit Sparprogrammen und Werksschließungen. Vieles davon thematisieren wir regelmäßig hier im Blog.

Interessant finde ich vor allem der Perspektivwechsel. Jahrelang galten deutsche Automarken als Maßstab, an dem sich andere Hersteller orientierten. Inzwischen müssen sie sich selbst stärker mit neuen Wettbewerbern auseinandersetzen.

Die SPIEGEL-TV-Reportage von Adrian-Basil, Daniel Pfaender und Steffen Vogel nimmt diese Entwicklung genauer unter die Lupe. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie konkurrenzfähig chinesische Fahrzeuge tatsächlich sind und was ihr Vormarsch für die deutsche Automobilindustrie bedeutet.

Video: Die Autokrise: China gibt Vollgas, Deutschland bremst | SPIEGEL TV

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