Kia baut sein Portfolio an Elektroautos deutlich schneller als Hyundai nach unten aus und will Ende 2027 die Entwicklung des Einsteigermodells abgeschlossen haben, so das Unternehmen bei Auto Express. Dann wird man den EV1 vorstellen.

Das Elektroauto greift Modelle wie den kommenden VW ID Up an und soll bei ca. 20.000 Euro landen. Marktstart ist dann 2028, wie bei VW auch, und wir haben schon gehört, dass Hyundai dann auch einen passenden Ioniq 1 planen wird.

Andere VW-Marken sind zwar nicht dabei, aber dafür sehen wir auch gerade eine Offensive von Renault und einigen Marken bei Stellantis, spätestens ab 2028 wird es da ein durchaus große Angebot an kompakten und preiswerten Elektroautos auf dem Markt geben. Die IAA 2027 dürfte da ein sehr spannendes Event werden.

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