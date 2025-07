Krise bei Mercedes: Gewinn bricht massiv ein

Mercedes reiht sich in die Reihe der deutschen Automobilhersteller ein, bei denen die Krise so langsam ihre Folgen zeigt, denn auch hier ging es im ersten Halbjahr steil bergab. Der Gewinn sackte um 55,8 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro ein.

Mercedes wird 2025 weniger Autos verkaufen

Gründe? Das US-Geschäft, sprich die Zölle, und China. Allgemein wollen weniger Menschen ein Auto mit einem Stern auf der Haube kaufen, in diesem Jahr soll der Absatz jetzt „deutlich unter Vorjahresniveau“ liegen, wie Mercedes mitgeteilt hat.

Doch Chef Ola Källenius spricht von einem „robusten Finanzergebnis“, denn es sei ein „dynamisches Geschäftsumfeld“ und die beste Antwort auf die Krise lautet jetzt „Kurs halten“. Heißt? Auf die neue Offensive für 2026 warten und weiter sparen.

Das erste Quartal lief übrigens besser, im zweite Quartal ging es um zwei Drittel nach unten. Kurz vor der IAA im September, in der sich die Automobilbranche aus Deutschland in München feiert, dürfte die Stimmung bei vielen am Boden sein.

Luxus-Strategie von Mercedes ist gescheitert

Es wird eine sehr spannende und vor allem turbulente Zeit für Mercedes, Audi und Co. in den nächsten Monaten, denn neue Produkte alleine bedeuten noch nicht, dass die Probleme vom Tisch sind. Die Kunden müssen die Autos auch kaufen.

Ich habe die „Luxus, Luxus, Luxus“-Strategie von Ola Källenius immer kritisch gesehen, denn Mercedes hatte damals „Glück“, dass die Chipkrise dafür sorgte, dass die Nachfrage nach gehobenen Autos und besseren Ausstattungen besser als erwartet war. Källenius war sich damals sicher, dass es an Mercedes selbst liegt.

Das war vermutlich eine Fehleinschätzung. Jetzt hat man an der Strategie gefeilt und will bessere Technik und wieder mehr Qualität liefern. Bisher geht das noch nicht auf, aber es ist zu früh für eine Abrechnung, 2026 wird entscheidend sein.

