Länderchefs fordern Aufweichung des Verbrenner-Verbots
Die Länderchefs fordern, das geplante EU-Verbrenner-Aus ab 2035 zu lockern und mehr Flexibilität bei der Umsetzung zuzulassen.
Bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Mainz haben die Regierungschefs der Länder über verschiedene politische Themen beraten. In einem gemeinsamen Beschluss fordern sie, das auf EU-Ebene vorgesehene Verbot neuer Verbrennermotoren ab 2035 zu überarbeiten.
Das Ziel der CO₂-Neutralität bleibe bestehen, doch ein starres Verbot gefährde laut Beschlusspapier industrielle Kernkompetenzen, Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz.
Länder plädieren für Übergangsphase beim Verbrenner-Aus
Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz Alexander Schweitzer (SPD) erklärte, die Zukunft sei elektrisch, doch müsse ein Übergang mit hocheffizienten Verbrennern und alternativen Kraftstoffen möglich bleiben.
Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) bezeichnete ein vollständiges Fahren mit Elektroautos bis 2035 als unrealistisch. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußerte sich ähnlich.
Laut Beschluss sollen auch hybride und synthetische Antriebe berücksichtigt werden, um Klimaziele und Beschäftigung zu sichern.
Der Beschluss im Wortlaut:
Ein starres Verbot der Verbrennertechnologie ab dem Jahr 2035 ohne Rücksicht auf seine tatsächliche Umsetzbarkeit würde nicht nur industrielle Kernkompetenzen und die Wettbewerbsfähigkeit des Automobilstandortes Deutschland gefährden, sondern auch die gesellschaftliche Akzeptanz der Elektromobilität insgesamt.
Ich kann es langsam nicht mehr hören. Ich hoffe da wird jedes Mal ein Faktencheck eingeblendet, der ausdrücklich zeigt, dass 2035 KEIN Verbrennerverbot inkraft tritt. 2035 dürfen Neuwagen lediglich kein CO2 mehr ausstoßen. Das würde auch „hocheffiziente Verbrenner“ mit E-Fuels inkludieren. Wasserstoff betriebene Fahrzeuge auch.
Aber huch, da ist man ja auch noch meilenweit hinterher und jetzt 10 Jahre lang voll in E-Autos investieren scheint ja keine Option zu sein.
Der Faktencheck wird dir zeigen, dass die Politik sich an der Lebensrealität der Menschen orientieren muss und wenn über 80 % stand JETZT weiterhin ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor kaufen, warum soll die Politik dann etwas durch prügeln was die Mehrheit der Menschen nicht möchte? Im privaten Bereich sind es wahrscheinlich sogar weit über 80 %. Politik muss auch realistisch sein und realistische Ziele formulieren. Am Ende ist nicht die Politik oder die Technologie oder die EU oder sonst irgendwas schuld, sondern am Ende ist der Verbraucher derjenige der es kaufen muss oder eben nicht. Und der Verbraucher kauft weiterhin zu großen Teilen kein Elektroauto.
Also ich würde gerne immer noch mit Asbest dämmen, mit verbleitem Benzin durch die Gegend fahren und meine Friese mit FCKW Haarspray hübsch machen…. war alles super Zeug.
….eine Mehrheit in Nordkorea findet übrigens den dicken Kim super….. und hat ne andere Mehrheit ne Orange ins Weiße Haus gewählt…. und eine Mehrheit in Deutschland möchte 4 Tage Woche bei vollem Lohnausgleich…..
Besitzstandswahrung vor Zukunftsdenken. Anstatt sich auf die Zukunft zu konzentrieren wird hier wieder stundenlang über Regelungen zu Bewahrung des gestern diskutiert.
Gut zusammengefasst!