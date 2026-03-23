Last One Laughing: Amazon nennt erste Teilnehmer für 7. Staffel

Amazon schickt Last One Laughing in eine neue Runde und zeigt ab dem 14. Mai die 7. Staffel bei Prime Video. LOL ist eines der erfolgreichsten Formate bei uns in Deutschland bei Prime Video, daher kommt 2026 noch ein neuer Ableger dazu.

Heute hat Amazon die ersten Teilnehmer der neuen LOL-Staffel bestätigt, mit dabei sind Carolin Kebekus, Elton, Max Giermann, Michelle Hunziker und Olaf Schubert. Die restlichen Teilnehmer werden in den nächsten Tagen verkündet, so Amazon.

Einige, und dazu zähle ich mich, machen es ja mittlerweile von den Personen bei LOL abhängig und das ist ein solider Start für mich. Elton und Michelle Hunziker dürften auch gerne fehlen, aber die anderen drei passen für mich gut zu LOL.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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