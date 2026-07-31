Tarife

LEBARA erhöht Wechselbonus und senkt Anschlusspreis

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Lebara (KI)

Der Mobilfunkanbieter LEBARA erhöht den Wechselbonus für einen Mobilfunktarif und senkt den Anschlusspreis bei mehreren Angeboten.

LEBARA hat die Konditionen mehrerer Allnet-Tarife angepasst. Beim Allnet 50 GB Tarif steigt der Wechselbonus für Neukunden mit Rufnummernmitnahme von bislang 30 auf 40 Euro. Gleichzeitig sinkt der Anschlusspreis von 10 auf 5 Euro. Die monatliche Grundgebühr bleibt unverändert bei 8,99 Euro.

Auch die Tarife Allnet 20 GB und Allnet 30 GB erhalten einen reduzierten Anschlusspreis von 5 statt bisher 10 Euro. Die Flex-Varianten der Tarife sind von den Änderungen laut Unternehmensangaben nicht betroffen und werden unverändert angeboten.

LEBARA passt Konditionen mehrerer Allnet-Tarife an

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

  • Allnet 50 GB mit 40 Euro Wechselbonus statt bisher 30 Euro.
  • Anschlusspreis bei 20 GB, 30 GB und 50 GB auf 5 Euro reduziert.
  • Grundgebühren und Vertragslaufzeiten bleiben unverändert.
  • Die Flex-Tarife werden laut LEBARA nicht angepasst.

Alle drei genannten Tarife nutzen das Telefónica-Netz und bieten laut LEBARA 5G mit bis zu 50 Mbit/s, eine Telefon- und SMS-Flatrate sowie VoLTE, WiFi-Calling und 50 Freiminuten in 50 Länder. Die Vertragslaufzeit beträgt jeweils 24 Monate bei einer Kündigungsfrist von einem Monat.

Zu den LEBARA-Tarifen →

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