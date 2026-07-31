Disney sägt neue Marvel-Serie direkt wieder ab

Nach Endgame hatten viele Serien und Filme eine Chance im Marvel Cinematic Universe und Disney gab erstaunlich oft grünes Licht für erstaunlich schlechte Inhalte. Aktuell tun sich aber selbst die mittelmäßigen Marvel-Inhalte schwer.

Wie die neue Serie Wonder Man, die man direkt nach der ersten Staffel wieder abgesägt hat. Sie ist nicht das ganz große Highlight aber mit 7,4 Punkten bei IMDb und 75 Punkten bei Metacritic jetzt auch kein totaler Reinfall. Doch man arbeitet am großen Neustart bei Marvel und da misten die Marvel Studios wohl gehörig aus.

Ich habe Wonder Man nicht geschaut, weil ich nach den vielen Flops bei Disney+ aber auch sehr skeptisch mittlerweile bin. Auf der anderen Seite ist aber schade, dass das Learning von Disney vermutlich so aussieht, dass man, wie bei Disney und Pixar auch, immer mehr auf die Marken (Helden) setzt, die sehr gut funktionieren.

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