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LEBARA krempelt seine Tarife komplett um

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Lebara (KI)

Der Mobilfunkanbieter LEBARA benennt seine Postpaid-Tarife ab dem 13. April 2026 in Allnet um und erweitert einzelne Leistungen.

LEBARA strukturiert sein bisheriges Postpaid-Portfolio neu. Die bisherigen „HELLO!“-Tarife werden durch neue „Allnet“-Tarife ersetzt. Nach Angaben des Anbieters soll die neue Bezeichnung das Angebot übersichtlicher machen. Zugleich kündigt LEBARA eine höhere Upload-Geschwindigkeit und weitere Funktionen für internationale Nutzung an.

Die Upload-Geschwindigkeit steigt laut Unternehmen in allen Postpaid-Tarifen von bisher 25 auf 32 Mbit/s. Enthalten sind zudem eine Allnet-Flat in deutsche Netze, eine SMS-Flat in deutsche Mobilfunknetze, mindestens 50 Freiminuten für internationale Gespräche in 50 Länder sowie VoLTE und WLAN-Call.

LEBARA ordnet Postpaid-Tarife mit internationalen Optionen neu

Die neuen Tarife werden sowohl mit 24 Monaten Laufzeit als auch als monatlich kündbare Varianten angeboten. Das Datenvolumen reicht nach Unternehmensangaben von 3 bis 200 GB. Für das Roaming bietet LEBARA optional buchbare Travel-Boost-Pakete an, die Daten, Telefonie und SMS in mehr als 110 Ländern umfassen sollen.

Wichtige Punkte im Überblick:

  • Umstellung von „HELLO!“ auf „Allnet“ ab 13. April 2026
  • Upload-Erhöhung von 25 auf 32 Mbit/s
  • Mindestens 50 Auslandsminuten in 50 Länder inklusive
  • Tarife mit 24 Monaten oder monatlich kündbar
  • Alle Tarife nutzen das Telefónica-o2-Netz

Zusätzlich verweist LEBARA auf weitere Minutenpakete für internationale Gespräche und auf PayPal als weitere Zahlungsoption neben SEPA-Lastschrift.

Zu den LEBARA-Tarifen →

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