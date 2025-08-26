LEBARA startet eSIM und kündigt WiFi-Calling an

LEBARA startet ab 27. August 2025 eSIM für alle Neukunden und ermöglicht Bestandskunden den einfachen Wechsel von der Plastik-SIM. Die eSIM bietet alle gewohnten Funktionen und soll den Kundenservice vereinfachen.

LEBARA erweitert sein Angebot nach der Einführung von VoLTE um die eSIM und plant künftig auch WiFi-Calling. Laut Unternehmensangaben sollen Kunden so ihre Tarife, SIM-Tausch und eSIM-Aktivierung über digitale Self-Services im MyLebara-Kundenbereich erledigen können. Die eSIM wird in allen LEBARA-Tarifen unterstützt und der erste Wechsel für Bestandskunden ist kostenlos.

LEBARA: Aktivierung der eSIM

Die eSIM ermöglicht eine schnellere Inbetriebnahme. Gerätewechsel und Reaktivierung sind per Ersatz-eSIM-Profil möglich, Dual-SIM-Szenarien werden unterstützt. Neukunden wählen bei der Online-Bestellung die Option eSIM, das Installationsprofil kommt per E-Mail innerhalb von 30 Minuten. Bestandskunden wechseln über den MyLebara-Bereich auf der Website, das Profil wird innerhalb von 24 Stunden bereitgestellt.

LEBARA bietet flexible Tarife mit Datenvolumen von 20 bis 100 GB und Freiminuten in bis zu 50 Länder. Alle Verträge enthalten eine innerdeutsche Allnet- und SMS-Flat und sind optional monatlich kündbar. Laut Unternehmensangaben ist die eSIM für Neukunden und den ersten Wechsel kostenlos – weitere Wechsel kosten 5 €.

