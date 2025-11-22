LEBARA stellt Prepaid-Jahrespaket mit 150 GB vor

LEBARA erweitert sein Prepaid-Angebot um ein Jahrespaket mit 150 GB und Allnet-Flat für 79,99 Euro.

Der Mobilfunkanbieter LEBARA hat ein neues Prepaid-Produkt mit einer Laufzeit von zwölf Monaten vorgestellt. Das sogenannte HELLO! Prepaid Jahrespaket kostet 79,99 Euro einmalig und enthält 150 GB Datenvolumen, eine Allnet-Flat innerhalb Deutschlands sowie 600 Gesprächsminuten in 50 Länder. EU-Roaming, VoLTE und WLAN-Call sind laut Unternehmensangaben ebenfalls enthalten.

Das Jahrespaket teilt das Datenvolumen auf zwölf 30-Tage-Zyklen auf. Kunden erhalten dabei alle 30 Tage 12,5 GB Daten und 50 Auslandsminuten. Nicht genutzte Volumina verfallen mit Ablauf des jeweiligen Zeitraums. Dieses Modell soll eine gleichmäßige Nutzung über das Jahr ermöglichen und verhindern, dass das Guthaben frühzeitig aufgebraucht wird.

LEBARA mit neuem Prepaid-Modell

Nach Angaben von LEBARA richtet sich das Jahrespaket an Nutzer, die ihren Tarif nur einmal im Jahr verwalten möchten. Das Produkt ist sowohl als eSIM als auch als Plastikkarte verfügbar und kann im Webshop oder über die MyLebara App bestellt werden.

Kernpunkte des Tarifs:

150 GB 5G-Datenvolumen mit Allnet-Flat für 12 Monate

600 Minuten in 50 Länder, inklusive EU

79,99 Euro einmalig, EU-Roaming inklusive

Extra-Daten und -Minuten nachbuchbar

Verfügbar für Neu- und Bestandskunden

