Tarife

LEBARA stellt Prepaid-Jahrespaket mit 150 GB vor

Autor-Bild
Von
|
Apple Iphone 15 Hand

LEBARA erweitert sein Prepaid-Angebot um ein Jahrespaket mit 150 GB und Allnet-Flat für 79,99 Euro.

Der Mobilfunkanbieter LEBARA hat ein neues Prepaid-Produkt mit einer Laufzeit von zwölf Monaten vorgestellt. Das sogenannte HELLO! Prepaid Jahrespaket kostet 79,99 Euro einmalig und enthält 150 GB Datenvolumen, eine Allnet-Flat innerhalb Deutschlands sowie 600 Gesprächsminuten in 50 Länder. EU-Roaming, VoLTE und WLAN-Call sind laut Unternehmensangaben ebenfalls enthalten.

Das Jahrespaket teilt das Datenvolumen auf zwölf 30-Tage-Zyklen auf. Kunden erhalten dabei alle 30 Tage 12,5 GB Daten und 50 Auslandsminuten. Nicht genutzte Volumina verfallen mit Ablauf des jeweiligen Zeitraums. Dieses Modell soll eine gleichmäßige Nutzung über das Jahr ermöglichen und verhindern, dass das Guthaben frühzeitig aufgebraucht wird.

LEBARA mit neuem Prepaid-Modell

Nach Angaben von LEBARA richtet sich das Jahrespaket an Nutzer, die ihren Tarif nur einmal im Jahr verwalten möchten. Das Produkt ist sowohl als eSIM als auch als Plastikkarte verfügbar und kann im Webshop oder über die MyLebara App bestellt werden.

Kernpunkte des Tarifs:

  • 150 GB 5G-Datenvolumen mit Allnet-Flat für 12 Monate
  • 600 Minuten in 50 Länder, inklusive EU
  • 79,99 Euro einmalig, EU-Roaming inklusive
  • Extra-Daten und -Minuten nachbuchbar
  • Verfügbar für Neu- und Bestandskunden

Zu den LEBARA-Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Telekom

Telekom Magenta Black Days 2025 gestartet

Die Deutsche Telekom startet am heutigen 20. November die Magenta Black Days mit Angeboten für Mobilfunk, TV und Breitband. Die…

20. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / LEBARA stellt Prepaid-Jahrespaket mit 150 GB vor
Weitere Neuigkeiten
Tesla Model Y 2025 Fahrt Front
Euro NCAP veröffentlicht Ergebnisse von 23 neuen Fahrzeugtests
in Mobilität
Lepro startet mit hohen Rabatten in die Black Friday Woche
in News
Motorola Black Friday 2025 gestartet – Rabatte auf Smartphones, Kopfhörer und Moto Tag
in Smartphones
Nothing verteilt Nothing OS 4.0 (Android 16)
in Firmware und OS
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket: Finanzierung bis 2030 gesichert
in Mobilität
OpenAI führt Gruppenchats in ChatGPT ein
in Marktgeschehen
Assassins Creed Black Flag Header
Assassin’s Creed: Das Remake von „Black Flag“ kommt schon sehr bald
in Gaming
Sparschwein Sparen
Traders Place startet gebührenfreies Depot für Kinder
in Fintech
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon lässt sich bei Alexa+ extrem viel Zeit
in Dienste
Klarmobil startet Black Week mit SIM-Only-Deals und Geräteaktionen
in Tarife | Update