Telekom Magenta Black Days 2025 gestartet

Die Deutsche Telekom startet am heutigen 20. November die Magenta Black Days mit Angeboten für Mobilfunk, TV und Breitband.

Die Aktion umfasst rabattierte Smartphones wie das Samsung Galaxy S24 ohne Vertrag sowie Tablets und Bündelangebote mit MagentaMobil Tarifen. Genannt werden außerdem Preisstaffeln und Einmalzahlungen bei Geräten in Verbindung mit MagentaMobil M und L.

Für Prepaid wird ein Jahrestarif mit aufgestocktem Datenvolumen und optionaler Hardware-Zuzahlung beworben.

Telekom Deals: Details zu Mobilfunk, Prepaid und TV

Neukunden erhalten laut Telekom in MagentaMobil XS bis XL einen Cashback und in MagentaMobil M sowie L ist für die ersten 24 Monate unbegrenztes Datenvolumen vorgesehen.

Junge Kunden bis 28 Jahre bekommen in MagentaMobil L Young in den ersten 24 Monaten unlimitiertes Datenvolumen zu einem vergünstigten Grundpreis. Für MagentaTV werden zeitlich befristete Einstiegskonditionen und eine Aktionspreisreduzierung für die Magenta TV One Box genannt.

Für Breitband nennt die Telekom reduzierte Grundpreise in den ersten drei Monaten in MagentaZuhause M, L und XL sowie im Tarif Glasfaser 300. Bei Miete eines Routers über das Endgeräte-Service-Paket ist eine Router-Gutschrift vorgesehen.

Bestandskunden sollen in der MeinMagenta-App täglich wechselnde MagentaMoments-Angebote erhalten.

Stichpunkte der wichtigsten Konditionen

Unbegrenztes Datenvolumen in MagentaMobil M und L für 24 Monate

240 Euro Cashback für Neuverträge in XS bis XL

Prepaid-Jahrestarif mit 360 GB und optionalem T Phone 3

MagentaTV mit sechs Freimonaten und gestaffelten Preisen

Breitband mit Startpreisen und Router-Gutschrift

Telekom-Angebote für Geschäftskunden

Geschäftskunden in Business Mobil S bis XL erhalten im Aktionszeitraum einen Gutschein für zwölf Monate Nutzung von Perplexity Enterprise Pro. Zusätzlich werden acht Monate lang 50 Prozent Tarifrabatt bei Neuabschlüssen sowie Rabatte auf ausgewählte Smartphones inklusive der iPhone 17 Serie genannt.

Ich finde die Aktion für Telekom-Verhältnisse „okay“, würde aber vor Abschluss die jeweiligen Laufzeiten, Verlängerungsbedingungen, Gerätezuzahlungen und Boni im Kleingedruckten prüfen und mit Alternativen vergleichen. Die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht.

