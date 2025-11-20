Telekom Magenta Black Days 2025 gestartet

Telekom

Die Deutsche Telekom startet am heutigen 20. November die Magenta Black Days mit Angeboten für Mobilfunk, TV und Breitband.

Die Aktion umfasst rabattierte Smartphones wie das Samsung Galaxy S24 ohne Vertrag sowie Tablets und Bündelangebote mit MagentaMobil Tarifen. Genannt werden außerdem Preisstaffeln und Einmalzahlungen bei Geräten in Verbindung mit MagentaMobil M und L.

Für Prepaid wird ein Jahrestarif mit aufgestocktem Datenvolumen und optionaler Hardware-Zuzahlung beworben.

Telekom Deals: Details zu Mobilfunk, Prepaid und TV

Neukunden erhalten laut Telekom in MagentaMobil XS bis XL einen Cashback und in MagentaMobil M sowie L ist für die ersten 24 Monate unbegrenztes Datenvolumen vorgesehen.

Junge Kunden bis 28 Jahre bekommen in MagentaMobil L Young in den ersten 24 Monaten unlimitiertes Datenvolumen zu einem vergünstigten Grundpreis. Für MagentaTV werden zeitlich befristete Einstiegskonditionen und eine Aktionspreisreduzierung für die Magenta TV One Box genannt.

Für Breitband nennt die Telekom reduzierte Grundpreise in den ersten drei Monaten in MagentaZuhause M, L und XL sowie im Tarif Glasfaser 300. Bei Miete eines Routers über das Endgeräte-Service-Paket ist eine Router-Gutschrift vorgesehen.

Bestandskunden sollen in der MeinMagenta-App täglich wechselnde MagentaMoments-Angebote erhalten.

Stichpunkte der wichtigsten Konditionen

Telekom-Angebote für Geschäftskunden

Geschäftskunden in Business Mobil S bis XL erhalten im Aktionszeitraum einen Gutschein für zwölf Monate Nutzung von Perplexity Enterprise Pro. Zusätzlich werden acht Monate lang 50 Prozent Tarifrabatt bei Neuabschlüssen sowie Rabatte auf ausgewählte Smartphones inklusive der iPhone 17 Serie genannt.

Zu den Telekom-Aktionen →

Ich finde die Aktion für Telekom-Verhältnisse „okay“, würde aber vor Abschluss die jeweiligen Laufzeiten, Verlängerungsbedingungen, Gerätezuzahlungen und Boni im Kleingedruckten prüfen und mit Alternativen vergleichen. Die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht.

Black-Week-Kracher im Telekom-Netz: Magenta Mobil M – Unlimited Datenvolumen für 24,95 € mtl.

Freenet bietet zur Black Week einen richtigen Kracher und haut den Magenta Mobil M im Telekom-Netz mit unbegrenztem Datenvolumen für…

19. November 2025 | Jetzt lesen →

