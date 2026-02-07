Tarife

Lebara verlängert Wechselbonus

Die Marke LEBARA verlängert den Wechselbonus bei Rufnummern-Mitnahme bis Ende März und passt die Bonushöhen je nach Tarif an.

LEBARA hat nach eigenen Angaben die Frist für den Wechselbonus bei Mitnahme der Rufnummer bis zum 31.03. verlängert. Gleichzeitig ändert das Unternehmen die Höhe der Prämie bei mehreren Tarifgruppen. Die Anpassungen betreffen sowohl Laufzeit- als auch Flex-Tarife und fallen je nach Datenvolumen unterschiedlich aus.

Bei kleineren Tarifen mit einem Datenvolumen von bis zu 10 GB ist weiterhin kein Wechselbonus vorgesehen. Für höherwertige Angebote bleibt die Rufnummern-Mitnahme dagegen grundsätzlich bonifiziert, allerdings mit teils reduzierten Beträgen.

Details zum Wechselbonus bei Lebara-Tarifen

Für monatlich kündbare Flex-Tarife senkt LEBARA den Bonus einheitlich auf 10 Euro. Zuvor lag dieser bei 15 Euro. Auch beim Laufzeittarif HELLO! 30 5G reduziert sich der Bonus von bisher 30 Euro auf nun 20 Euro. Unverändert bleibt die Prämie ausschließlich bei Laufzeittarifen mit mindestens 50 GB Datenvolumen.

Überblick zu den Bonusregelungen:

  • Kein Bonus bei Tarifen bis einschließlich 10 GB
  • 10 Euro Wechselbonus bei allen Flex-Tarifen
  • 20 Euro Bonus beim Tarif HELLO! 30 5G
  • 30 Euro Bonus bei Laufzeittarifen ab 50 GB

Unabhängig vom Bonus nutzen alle Tarife das Telefónica-o2-Netz und beinhalten eine Telefon- und SMS-Flatrate. Ergänzend sind VoLTE und WiFi-Calling freigeschaltet. Die Kündigungsfrist beträgt bei allen Angeboten einen Monat.

