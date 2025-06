LEGO: Der neue Katalog für das zweite Halbjahr 2025 ist da

Wie erwartet hat der dänische Hersteller von Klemmbausteinen LEGO nun seinen Sortimentskatalog für interessierte Käufer aktualisiert. Der Katalog kann ab sofort auf der LEGO-Website eingesehen (Link führt direkt zur PDF-Version) werden. Wer den neuen Katalog lieber in Papierform haben möchte, sollte in den nächsten Tagen im Einzelhandel und in den LEGO-Shops Ausschau halten.

LEGO: Neue Sets für die Fans von Klemmbausteinen

Der aktualisierte Sortimentskatalog enthält wie immer die neuen Klemmbaustein-Sets der Kategorien LEGO City, Creator, Dreamzzz, Ninjago, Minecraft, Marvel, Harry Potter, Star Wars, Technic und mehr, die das Unternehmen vertreiben möchte. Der Katalog ist bis Januar 2026 gültig, dann wird ein neuer Katalog mit den Neuheiten des neuen Jahres erwartet.

Mir sind folgende Klemmbaustein-Sets ins Auge gefallen, die ich mir durchaus vorstellen kann zu kaufen, wobei die Preise allerdings doch recht hoch sind: LEGO Ninjago „Der Tempel-Flugsegler” (71848), LEGO Architecture „Trevi-Brunnen” (21062) und LEGO Architecture „Notre-Dame de Paris” (21061).

Bedenkt aber, dass das Unternehmen LEGO neben den aufgelisteten Sets auch weitere Sets im Sortiment hat, die sich nicht im Katalog befinden. Diese sind entweder händlerexklusiv oder nur bei LEGO direkt in den Filialen oder auf der offiziellen Website verfügbar.

-->